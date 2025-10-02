आजमगढ़ में करंट की चपेट में आने से चालक की दर्दनाक मौत, परिवार में छाया मातम

आजमगढ़ के बहेलियापार गांव में करंट लगने से दीप एकेडमिक स्कूल के ड्राइवर सूरज गिरी की दर्दनाक मौत हो गई। वह मोटर साइकिल से खेत जा रहे थे तभी सिंचाई के लिए खींचे गए बिजली के तार से टकरा गए। अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना से परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है क्योंकि सूरज अपने माता-पिता और भाई-बहनों का सहारा थे।

जागरण संवाददाता, अतरौलिया। क्षेत्र के बहेलियापार गांव में करंट की चपेट में आने से दीप एकेडमिक विद्यालय के वाहन चालक की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, बहेलियापार निवासी सूरज गिरी (26) अपने घर से मोटरसाइकिल से अपने खेत की ओर जा रहा था।

कुछ ही दूरी पर रास्ते में सिंचाई के लिए अरविंद वर्मा ट्रांसफार्मर से तार खींचकर सिंचाई के लिए मोटर चला रहे थे। सूरज गिरी मोटरसाइकिल से इसी तार की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से झुलस गया। आसपास के लोग मौके पर पहुच कर बचने का प्रयास किये मगर तबतक देर हो चुकी थी। परिजन उसे तत्काल निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।