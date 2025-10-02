Language
    आजमगढ़ में करंट की चपेट में आने से चालक की दर्दनाक मौत, परिवार में छाया मातम

    By Praveen Shiv Shankar Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 08:06 PM (IST)

    आजमगढ़ के बहेलियापार गांव में करंट लगने से दीप एकेडमिक स्कूल के ड्राइवर सूरज गिरी की दर्दनाक मौत हो गई। वह मोटर साइकिल से खेत जा रहे थे तभी सिंचाई के लिए खींचे गए बिजली के तार से टकरा गए। अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना से परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है क्योंकि सूरज अपने माता-पिता और भाई-बहनों का सहारा थे।

    करंट की चपेट में आने से वाहन चालक की मौत।

    जागरण संवाददाता, अतरौलिया। क्षेत्र के बहेलियापार गांव में करंट की चपेट में आने से दीप एकेडमिक विद्यालय के वाहन चालक की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, बहेलियापार निवासी सूरज गिरी (26) अपने घर से मोटरसाइकिल से अपने खेत की ओर जा रहा था।

    कुछ ही दूरी पर रास्ते में सिंचाई के लिए अरविंद वर्मा ट्रांसफार्मर से तार खींचकर सिंचाई के लिए मोटर चला रहे थे।

    सूरज गिरी मोटरसाइकिल से इसी तार की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से झुलस गया। आसपास के लोग मौके पर पहुच कर बचने का प्रयास किये मगर तबतक देर हो चुकी थी। परिजन उसे तत्काल निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

    मृतक सूरज गिरी दीप एकेडमिक विद्यालय में वाहन चालक के रूप में कार्यरत था। वह दो भाइयों रुदल व अर्जुन तथा बहनों सरिता व प्रियंका के अलावा माता लक्ष्मी और पिता सुरेंद्र गिरी (किसान) का सहारा था। हादसे की सूचना मिलते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

