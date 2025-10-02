संभल में मां के चरणों में झूमे श्रद्धालु, नवरात्र में डांडिया रास में सजा समां

संभल में इनर व्हील क्लब ने नवरात्र के मौके पर डांडिया कार्यक्रम का आयोजन किया। कन्या पूजन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई जिसमें महिलाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। मिशन शक्ति 5.0 के तहत महिलाओं को सम्मानित किया गया और उत्कृष्ट सेवा के लिए डॉक्टरों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में महिलाओं ने डांडिया नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी जिसने सबका मन मोह लिया।

