संभल में मां के चरणों में झूमे श्रद्धालु, नवरात्र में डांडिया रास में सजा समां
संभल में इनर व्हील क्लब ने नवरात्र के मौके पर डांडिया कार्यक्रम का आयोजन किया। कन्या पूजन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई जिसमें महिलाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। मिशन शक्ति 5.0 के तहत महिलाओं को सम्मानित किया गया और उत्कृष्ट सेवा के लिए डॉक्टरों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में महिलाओं ने डांडिया नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी जिसने सबका मन मोह लिया।
जागरण संवाददाता, संभल। इनर व्हील क्लब की ओर से नवरात्र के मौके पर डांडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जहां कन्या पूजन के बाद डांडिया करते हुए अपनी प्रस्तुति दी। शारदीय नवरात्र के दौरान नवमी के मौके पर इनरव्हील क्लब की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जहां पर क्लब की सदस्यों ने कन्या पूजन के साथ डांडिया भी किया। सदस्यों ने कन्या पूजन करके कार्यक्रम की शुरूआत की।
जहां मिशन शक्ति 5.0 के तहत महिलाओं को सम्मान किया। बाद में क्लब की ओर से डांडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने अपनी अपने नृत्य की प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया।
डांडिया के दौरान डॉ. निधि सक्सेना और अंकिता गर्ग ने मनमोहक प्रस्तुति दी। जबकि स्वाति रस्तोगी ने मां दुर्गा को प्रसन्न करके कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट सेवा कार्य के लिए डॉ. नेहा मलय और डॉ ललिता अग्रवाल को शाल उड़ाकर सम्मानित किया गया।
इस दौरान अंकिता, गरिमा गोयल, खुशबू गुप्ता, निधि रस्तोगी, निधि पटेल, गरिमा गोयल डा. शिखा बहजोई, नेहा अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉ. मोहसीना शहजाद, गुंजा गुप्ता और सोनिया नागपाल ने संयुक्त रूप से किया।
