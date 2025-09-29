शादी से पहले मंगेतर के साथ... युवती के घरवालों को भेज दी फोटो; देखते ही मच गया बवाल

Language
    By Dilip Kumar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 06:41 PM (IST)

    संभल के एक गांव में शादी से पहले मंगेतर के साथ घूमना एक युवती को भारी पड़ा। किसी ने उनकी तस्वीरें खींचकर युवती के परिवार को भेज दीं जिससे नाराज होकर उन्होंने शादी तोड़ दी। पंचायत और पुलिस तक मामला पहुंचा लेकिन बात नहीं बनी। युवती के भाई ने युवक पर दहेज मांगने का आरोप भी लगाया है।

    युवती के घरवालों को क‍िसी ने भेज दी फोटो।- सांकेति‍क तस्‍वीर

    संवाद सहयोगी, संभल। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में शादी से पहले युवती को मंगेतर के साथ घूमना भारी पड़ गया। दोनों की तस्वीर मोबाइल में खींचकर किसी ने युवती के स्वजन को भेजी तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया और बेटी की शादी करने से इनकार कर दिया। बताते हैं कि युवती की सोमवार को बरात आनी थी। इस दौरान पंचायत का भी दौर चला, लेकिन स्वजन शादी करने को तैयार नहीं हुए।

    कोतवाली अंतर्गत चंदौसी रोड स्थित एक गांव निवासी व्यक्ति ने अपनी बेटी का रिश्ता बहजोई क्षेत्र के एक गांव में युवक के साथ तय किया था। दोनों तरफ से शादी की जोर शोर से तैयारियां की जा रही थीं। बताते हैं कि रिश्ता तय होने के बाद युवती अपने मंगेतर से चोरी छिपे फोन पर बात कर लेती थी। इसी दौरान युवक ने अपनी मंगेतर से एक दिन गांव से बाहर कहीं घूमने के लिए कहा। पहले तो युवती ने मना किया, लेकिन बाद में तैयार हो गई।

    बताते हैं कि एक दिन युवती स्वजन को बिना बताए मंगेतर के साथ घूमने शहर आ गई। अचानक किसी ने युवक युवती को एक साथ घूमते देखा तो मोबाइल में उनकी तस्वीर कैद कर ली। उधर, शादी से पहले बेटी को इस तरह घुमाने ले जाने से नाराज होकर युवती के स्वजन गुस्सा गए। उन्होंने युवक के परिवार वालों को फोन कर पहले तो जमकर खरी खोटी सुनाई और बाद में शादी करने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर गांव में दोनों पक्षों के रिश्तेदार और जिम्मेदार लोगों के बीच पंचायत भी चली, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला।

    बाद में मामला थाने तक पहुंच गया। यहां युवती के भाई ने पुलिस को दिए प्रार्थना पर में बताया कि शादी की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बैंक्वेट हॉल समेत दहेज का सारा सामान भी खरीद लिया गया है। अब युवक बिना बताए बहन को घुमाने कहीं ले गया और दहेज की अतिरिक्ति मांग कर रहा है। मेरे खर्च हुए रुपये वापस दिलवाए जाएं। पुलिस ने पहले तो दोनों पक्षों को समझाकर रिश्ता न तोड़ने की बात कही, लेकिन जब युवती के स्वजन नहीं माने तो युवक पक्ष से खर्च हुए रुपये दिलवा दिए।

