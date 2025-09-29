संभल में बहू के धक्का देने से सास की बिगड़ गई तबीयत, इलाज के दौरान हुई मौत

Language
    By Shiv Narayan Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 05:15 PM (IST)

    बहजोई थाना क्षेत्र के एक गांव में 60 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पति ने बहू पर धक्का देने का आरोप लगाया है जिससे महिला की हालत बिगड़ी। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में सास-बहू के विवाद का मामला लग रहा है। मौत का असली कारण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा।

    संदिग्ध अवस्था में महिला की मौत पर बहू पर धक्का देने का लगा आरोप।

    संवाद सहयोगी, बहजोई। थाना क्षेत्र के एक गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई, महिला के पति ने बेटे की ही पत्नी पर धक्का देने का आरोप लगाया है, जिससे उसकी हालत बिगड़ने के बाद मृत्यु हुई। हालांकि पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है।

    बहजोई थाना क्षेत्र के गांव सादात बाड़ी के गुलफाम सिंह ने आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी लौंगश्री को बेटे की पत्नी ने धक्का दे दिया था जिससे वह घायल हो गई थीं।

    इसके बाद शाम को उन्हें नजदीकी चिकित्सक के पास ले जाकर दवा दिलाई गई लेकिन दवाई दिलाने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई और देर रात उनकी मौत हो गई। इसकी शिकायत बहजोई पुलिस से की गई।

    जिसने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया, पुलिस का मानना है कि महिला को पहले से सांस संबंधी बीमारी थी और धक्का लगने के कारण समस्या और बढ़ गई होगी, इस वजह से दवा लेने के बाद मौत हो गई।

    हालांकि, असली कारण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा, फिलहाल पुलिस पूरे मामले की प्राथमिक जांच में जुटी है, प्रभारी निरीक्षक हरीश कुमार सिंह ने बताया कि बहू पर धक्का देने का आरोप लगाया गया है, लेकिन प्रारंभिक जांच में यह मामला सास-बहू के विवाद का प्रतीत हो रहा है,।

    सास के मौत के कारण का पता पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पर निर्भर करेगा और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

