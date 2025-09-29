Language
    यूपी के इस जिले में गलत मीटर रीडिंग से 80 हजार रुपये का आया बिल, पर्ची देख उड़ गए उपभोक्ता के होश

    By lavlesh kumar mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 04:58 PM (IST)

    अयोध्या में विद्युत विभाग की लापरवाही से उपभोक्ता परेशान हैं। ओमप्रकाश नामक एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई कि उनके मृतक चाचा के नाम पर गलत बिल भेजा गया जबकि भुगतान किया जा चुका है। वहीं नदीम खां का बिल मीटर खराब होने के कारण 12 हजार से 80 हजार तक पहुंच गया। उन्होंने मीटर की जांच कराने की मांग की है ताकि त्रुटिपूर्ण बिल सुधारा जा सके।

    शिकायत के बाद भी बिल न सुधरने से उपभोक्ता हो रहे परेशान।

    संवाद सूत्र, शुजागंज (अयोध्या)। विद्युत निगम की लापरवाही के कारण आम उपभोक्ता आर्थिक संकट में फंसते नजर आ रहे हैं। रुदौली तहसील के संपूर्ण समाधान दिवस पर ग्राम शहबाजपुर निवासी ओमप्रकाश ने शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने निगम के विरुद्ध गलत बिल जारी किए जाने का आरोप लगाया है।

    शिकायत के अनुसार ओमप्रकाश के सगे चाचा रामकेबुल, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, के नाम पर उपभोक्ता संख्या 9613964000 पर छह माह का 26 हजार 300 रुपये का बिल भेजा गया, जबकि 26 दिसम्बर 2024 को ही पूरा भुगतान किया जा चुका है।

    आठ अप्रैल को शिकायत किए जाने के बाद भी निगम ने कोई कार्रवाई नहीं की। वर्तमान में फिर नौ हजार 650 रुपये का बकाया दर्शाया जा रहा है। ओमप्रकाश ने संपूर्ण समाधान दिवस पर शिकायती पत्र प्रस्तुत कर निगम से गलत बिल को सुधारने की मांग की है।

    गलत रीडिंग से 80 हजार तक पहुंचा बिल

    हलीमनगर निवासी नदीम खां (उपभोक्ता संख्या 0441158871) ने पटरंगा के अधिशासी अभियंता को प्रार्थना पत्र देकर गलत बिलिंग के कारण उत्पन्न समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है। नदीम ने बताया कि उनका मीटर डिफेक्टिव हो चुका है। जैसे ही बिल सिस्टम में अपलोड किया जाता है, यह 1600 यूनिट से अधिक की खपत दिखाता है, जबकि वास्तविक रीडिंग काफी कम होती है।

    इस त्रुटि के कारण उनका बिजली बिल 12 हजार 529 रुपये से बढ़ कर 80 हजार 166 रुपये तक पहुंच गया है। मीटर सुपरवाइजर नवीन मौर्य के अनुसार अवर अभियंता की रिपोर्ट के बाद ही बिल में संशोधन संभव है।

    नदीम ने निगम से मांग की है कि मीटर की जांच कराकर आवश्यक रिपोर्ट बनाई जाए, ताकि त्रुटिपूर्ण बिल सुधारा जा सके और वे समय पर भुगतान कर सकें।

    अवर अभियंता अखिलेश कुमार ने बताया कि मीटर डिफेक्टिव होने के कारण अधिक बिल आ रहा है। उन्हें शिकायत मिली है। जल्द ही रिपोर्ट बनाकर बिल दुरुस्त कराया जाएगा।

