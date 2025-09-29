मिशन शक्ति के तहत छात्रा लवी तिवारी बनी थानाध्यक्ष, महिला की शिकायत को तत्काल दूर करने का सख्त निर्देश
बहराइच के हुजूरपुर थाने में मिशन शक्ति के तहत फूलबक्श इंटर कॉलेज की छात्रा लवी तिवारी को एक दिन के लिए थानाध्यक्ष बनाया गया। कुर्सी संभालते ही उसने एक महिला की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया। थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि लवी में आत्मविश्वास दिखा और उसने देश सेवा की इच्छा जताई। छात्राओं को टोल फ्री नंबरों की जानकारी दी गई।
संवाद सूत्र, हुजूरपुर (बहराइच)। मिशन शक्ति के तहत छात्राओं के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए सोमवार को हुजूरपूर थाने में फूलबक्श इंटर कॉलेज की इंटर की छात्रा लवी तिवारी को एक दिन का थानाध्यक्ष बनाया गया। कुर्सी पर बैठते ही उसके सामने एक महिला फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंची।
प्रार्थना पत्र को पढ़कर छात्रा ने तत्काल संबंधित बीट दरोगा को जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया। दो टूक में कहा कि महिला फरियादियों की समस्याएं को प्राथमिकता पर सुनने के साथ कार्रवाई की जाए।
हुजूरपुर थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि थानाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने के बाद छात्रा के चेहरे पर एक अलग सा आत्मविश्वास दिखा। छात्रा के अंदर महिलाओं की समस्याओं को सुनकर समाधान कराने का जुनून दिखा।
छात्रा ने बताया कि वह पढ़ाई पूरी करके देश की सेवा करना चाहती है। कालेज से आई छात्राओं को टोल फ्री नंबर 1090 ,1098 ,1076, 112 ,181, 108 के बारे में जानकारी दी गई।
इस माैके पर एसआई शोएयाब खान, हेमंत कुमार सिंह, एसआई रोशनी वर्मा, महिला कांस्टेबल रोशनी पासवान, ज्योति पासवान, शिखा दीक्षित, अनुप्रिया शुक्ला, अनीता सिंह मौजूद रही।
