अंबेडकरनगर में घर के बाहर पेड़ से लटका मिला युवक का शव, इलाके में फैली सनसनी
अम्बेडकरनगर में दो अलग घटनाओं में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की वहीं दूसरे व्यक्ति का शव पेड़ से लटका मिला। मालीपुर के करमिसिरपुर में लकी ने आत्महत्या की जबकि भीटी के मदारभारी में बृजेश विश्वकर्मा का शव मिला। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार है।
संवाद सूत्र, भीटी/जलालपुर। घर के निकट युवक और गांव के बाहर पेड़ से लटका एक व्यक्ति का शव मिला। इससे स्वजन में कोहराम मच गया। पुलिस ने जांच करते हुए शवों को कब्जे में लिया। मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है।
मालीपुर के करमिसिरपुर गांव में रविवार की रात युवक लकी ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इसकी जानकारी स्वजन को सुबह हुई।
मृतक परिवार में दो भाई और एक बहन में सबसे बड़ा था। पिता खेती कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। युवक ने आत्महत्या क्यों की, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
भीटी के मदारभारी गांव के बृजेश विश्वकर्मा रविवार को भोर में करीब चार बजे घर से नित्यक्रिया को निकले थे, लेकिन काफी देर बाद भी वह वापस नहीं लौटे तो स्वजन की परेशानी बढ़ने लगी।
इसी बीच सुबह करीब छह बजे ग्रामीणों ने गांव के बाहर आम के पेड़ पर फंदे से लटका बृजेश का शव देख स्वजन को सूचित किया।
पुलिस तथा स्वजन के मुताबिक वह काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। उनका इलाज चल रहा था। मृतक के दो पुत्र अंशू, प्रिंसू विश्वकर्मा हैं।
थानाध्यक्ष अमित पांडेय मालीपुर थानाध्यक्ष स्वतंत्र कुमार मौर्य ने बताया कि सभी संभावित पहलुओं पर जांच की जा रही है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट होगा।
