Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Sambhal News: मिट्टी के डंपर की चपेट में आने से आठ साल की मासूम की मौत, ममेरी बहन की हालत गंभीर

    By Om Prakash Shankhdhar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 10:07 PM (IST)

    संभल के अतरासी गांव में एक दर्दनाक घटना हुई। तेज रफ्तार वैगनआर ने दो लड़कियों को टक्कर मार दी जिसमें एक आठ वर्षीय बच्ची गुंजन की डंपर से कुचलकर मौत हो गई और 22 वर्षीय लालतेश गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और वैगनआर चालक की तलाश जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    मिट्टी के डंपर की चपेट में आने से आठ वर्षीय बालिका की मौत।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    संवाद सहयोगी, बहजोई। थाना क्षेत्र के गांव अतरासी निवासी 22 वर्षीय लालतेश पुत्री विक्रम सिंह अपनी ममेरी बहन गुंजन पुत्री सुनील कुमार निवासी देवरी थाना बिलारी, जनपद मुरादाबाद के साथ रात्रि करीब आठ बजे गांव अतरासी में सड़क किनारे खड़ी थी। तभी संभल की ओर से आ रही तेज रफ्तार वेगनार कार ने दोनों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर से लालतेश गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर जा गिरी, जबकि आठ वर्षीय गुंजन गाड़ी का शीशा तोड़ते हुए सीधे कार के अंदर जा गिरी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरोप है कि हादसे के बाद चालक गुंजन को लेकर मौके से फरार हो गया और कुछ ही दूरी पर बहजोई थाना क्षेत्र के गांव फरीदपुर चौराहे पर उसे सड़क किनारे उतार दिया। इस बीच फरीदपुर की ओर से आ रहे मिट्टी से लदे डंपर ने सड़क किनारे खड़ी गुंजन को कुचल दिया।

    हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। तभी तक गुंजन को तलाश कर रहे ग्रामीण वहां पहुंच गए और उसे तुरंत बहजोई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। जहां चिकित्सक ने परीक्षण के बाद गुंजन को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल लालतेश को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है।

    प्रभारी निरीक्षक हरीश कुमार सिंह ने बताया कि डंपर की टक्कर से बच्ची की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि पहले वेगन आर से टक्कर हुई थी, जिसमें घायल होने पर चालक उसे लेकर आ रहा था लेकिन जैसे ही डर लगा तो रास्ते में छोड़कर भाग निकला, जिससे वह डंपर की चपेट में आ गई। इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

    यह भी पढ़ें- जावेद हबीब और उनके बेटे पर संभल में FIR दर्ज, लुभावने सपने दिखाकर करोड़ों की ठगी का आरोप