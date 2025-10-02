Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संभल में डेंगू से युवक की मौत, दर्जनों लोगों के चपेट में आने से बचा हड़कंप

    By Shiv Narayan Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 08:51 PM (IST)

    संभल के धनारी क्षेत्र के एक गांव में डेंगू जैसे बुखार से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मृतक को मुरादाबाद के टीएमयू में भर्ती कराया गया था। परिवार के अन्य सदस्य भी बुखार से पीड़ित हैं और डेंगू से संक्रमित होने का दावा कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से गांव में कोई स्वास्थ्य शिविर नहीं लगाया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    भिरावटी में डेंगू आशंकित व्यक्ति की मौत और दर्जनों लोग बुखार की चपेट।

    संवाद सहयोगी, बहजोई। धनारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में डेंगू आशंकित बुखार से ग्रसित चल रहे व्यक्ति की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई, जिन्हें छह दिन पूर्व मुरादाबाद के टीएमयू में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मृत्यु हो गई बताया जा रहा है कि उनके परिवार के अलावा गांव में एक दर्जन से अधिक लोग डेंगू की चपेट में आए हैं जबकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से गांव में कोई भी सिविल नहीं लगाया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    धनारी थाना क्षेत्र की गांव भिरावटी में विजेंद्र (40) पुत्र कल्लू ने को कुछ दिन पूर्व बुखार आया था लेकिन स्थानीय स्तर पर चिकित्सकों को दिखाया हालत में कोई सुधार नहीं हुआ।

    जिसके बाद उन्हें मुरादाबाद के टीएमयू में भर्ती कराया गया था, जहां छह दिनों से उपचार चल रहा था। गुरुवार को उनके उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। वह डेंगू आशंकित बुखार से जूझ रहे थे, जिनकी मौत के बाद स्वजन में कोहराम मच गया।

    मृतक के परिवार में भी कई लोग बुखार से पीड़ित हैं और दावा है कि वह डेंगू संक्रमित है, जिसमें उनके पिता कल्लू, मां चंद्रवती, पत्नी कौशल, पुत्री कविता शामिल है।

    यह भी पढ़ें- ट्रेडिंग के लिए आए लिंक पर क्लिक करते ही हो गया खेल, खाते से उड़ गए 2.06 लाख