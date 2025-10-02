Language
    संभल में फ‍िर शुरू हुआ बुलडोजर एक्‍शन, मदरसे और मैरिज पैलेस को क‍िया गया ध्‍वस्‍त

    By Agency Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 12:34 PM (IST)

    संभल में जिला प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की। संभल के डीएम डॉ. राजेंद्र पेंसिया ने कहा जिले भर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। यह तालाब की जमीन है जिस पर एक बड़ा मैरिज पैलेस बना है। तहसीलदार ने 30 दिन पहले इसे गिराने का आदेश जारी किया था। इसके बाद कोई अपील दायर नहीं की गई इसलिए आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है

    संभल में जिला प्रशासन ने की बुलडोजर की कार्रवाई।- वीड‍ियो ग्रैब

    ड‍िज‍िटल डेस्‍क, नई द‍िल्‍ली। उत्तर प्रदेश के संभल में जिला प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। संभल के डीएम डॉ. राजेंद्र पेंसिया ने कहा, "जिले भर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। यह तालाब की जमीन है जिस पर एक बड़ा मैरिज पैलेस बना है। तहसीलदार ने 30 दिन पहले इसे गिराने का आदेश जारी किया था। इसके बाद कोई अपील दायर नहीं की गई इसलिए आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है... कोर्ट में सभी पक्षों को सुना गया। उसके बाद तहसीलदार कोर्ट ने आदेश जारी किया और हम उसी के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं... सभी की राय है कि अगर यह अवैध रूप से बना है, तो इसे गिरा दिया जाना चाहिए।"

    संभल के एसपी केके बिश्नोई ने बताया, "संभल के असमोली थाने के अंतर्गत राय बुजुर्ग गांव में एक तालाब और खाद के गड्ढों के लिए ज़मीन है। उन्हें इसे गिराने के लिए 30 दिन का समय दिया गया था। 30 दिन की समय सीमा बीत जाने के बावजूद, उन्होंने अभी तक इसे नहीं गिराया है। प्रशासन ने इसे खुद गिराने का फैसला किया है। यह अवैध निर्माण था। उन्हें पर्याप्त समय दिया गया था। ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। वे इस जगह को मदरसे और 'बारात घर' की तरह चला रहे थे। यह कई एकड़ ज़मीन पर बना था।"

