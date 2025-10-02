ड‍िज‍िटल डेस्‍क, नई द‍िल्‍ली। उत्तर प्रदेश के संभल में जिला प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। संभल के डीएम डॉ. राजेंद्र पेंसिया ने कहा, "जिले भर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। यह तालाब की जमीन है जिस पर एक बड़ा मैरिज पैलेस बना है। तहसीलदार ने 30 दिन पहले इसे गिराने का आदेश जारी किया था। इसके बाद कोई अपील दायर नहीं की गई इसलिए आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है... कोर्ट में सभी पक्षों को सुना गया। उसके बाद तहसीलदार कोर्ट ने आदेश जारी किया और हम उसी के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं... सभी की राय है कि अगर यह अवैध रूप से बना है, तो इसे गिरा दिया जाना चाहिए।"