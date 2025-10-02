Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस की आंखाें में धूल झोंकने के लिए लिखाया गलत पता... मुठभेड़ में पकड़ा तब खुली 25 हजार के इनामी की हकीकत

    By Shobhit Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 09:40 AM (IST)

    संभल पुलिस ने मुठभेड़ में कुशीनगर पुलिस के 25 हजार के इनामी बदमाश अरशद को गिरफ्तार किया। वाहन चेकिंग के दौरान भागने की कोशिश में वह पकड़ा गया। पुलिस पर फायरिंग करने पर जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। पूछताछ में पता चला कि उसने कुशीनगर पुलिस को गलत पता बताया था जिसके कारण वह अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाया था।

    prefferd source google
    Hero Image
    इनामी की गिरफ्तारी को लेकर प्रेसवार्ता करते एएसपी कुलदीप सिंह व सीओ कुलदीप कुमार सिंह। जागरण

    जागरण संवाददाता, संभल। ऐचोड़ा कंबोह थाना पुलिस ने मंगलवार को मुठभेड़ के बाद जिस बदमाश को पकड़ा गया वह कुशीनगर पुलिस का वांछित था। जहां उसके द्वारा गलत पता लिखवाने के कारण पुलिस की पकड़ से दूर था और ऐसे में उस पर 25 हजार का इनाम घोषित था, जो अब पुलिस पकड़ में है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंगलवार की रात को ऐचोड़ा कंबोह थाना प्रभारी मोहित काजला वाहन चेकिंग कर रहे थे। जहां चितावली ऐचोड़ा कंबोह मार्ग पर एक बाइक आते हुए दिखाई दी तो पुलिस ने उसे रुकवाने को इशारा किया, जिस पर वह गांव घंसूरपुर की ओर जाने वाले रास्ते की ओर मुड़ गया और भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन हड़बड़ाहट में बाइक के साथ गिर गया।

    कुशीनगर के थाना कसया से गैंगस्टर के आरोप में था वांछित, पुलिस को बताया था गलत पता

    मगर इसके बाद वह खेतों की ओर भागने लगा। जहां पुलिस को पीछे आता देख पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिस पर पुलिस ने फायरिंग की तो गोली आरोपित के पैर में लगी तो वह घायल होकर गिर गया, जिसके बाद पुलिस टीम ने उसे घेर कर हिरासत में कर लिया। जहां तलाशी में उसके पास से एक तमंंचा, एक जिंदा कारतूस व बाइक बरामद हुई। पूछताछ में उसने अपना नाम अरशद निवासी मुहल्ला कोट गर्वी थाना संभल बताया।

    सही पता न होने के कारण ढूंढ रही थी कुशीनगर पुलिस

    बुधवार को मामले का पर्दाफाश करते हुए एएसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि आरोपित अरशद के खिलाफ दस मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से दो मुकदमे कुशीनगर जनपद में दर्ज हैं और इन्हीं में से गैंगस्टर के मुकदमे में वह वांछित था, जिसके चलते कुशीनगर पुलिस ने उस पर 25 हजार का इनाम घोषित किया हुआ था। क्योंकि वहां इस मुकदमे में उसके द्वारा पुलिस को अपना गलत बताते हुए संभल के स्थान पर बसलीव कॉलोनी ओल्ड फरीदाबाद हरियाणा बताया गया था।

    गलत पते के कारण पुलिस उसे ढंढ रही थी और वह उसकी पकड़ से दूर था। यह मुकदमा थाना कसया में प्रभारी निरीक्षक की ओर से 18 जनवरी को दर्ज कराया गया था। अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपित अरशद को न्यायालय भेज दिया।