    SIR फॉर्म जमा करने का अंतिम दिन आज, सहारनपुर में काटे जाएंगे 4.36 लाख मतदाताओं के नाम

    By Sanjeev Kumar Gupta Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 09:03 AM (IST)

    आज SIR फॉर्म जमा करने का अंतिम दिन है। सहारनपुर में 4.36 लाख मतदाताओं के नाम काटे जाने की संभावना है। जिले में 74.36 प्रतिशत मतदाताओं के ही गणना प्रपत ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। एसआईआर में गणना पत्र भरने और जमा करने का काम शुक्रवार को पूरा हो जाएगा। जिले की सात विधानसभा सीटों पर 4.36 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम कटने की संभावना है।

    सहारनपुर नगर में सबसे कम 74.36 प्रतिशत मतदाताओं के ही गणना प्रपत्र भरे गए है। जिले में 24 दिसंबर तक 83.5 प्रतिशत गणना प्रपत्र भरे गए हैं।

    भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर एसआईआर की प्रक्रिया चार नवंबर से शुरू हुई थी। शुरूआती दौर में गणना प्रपत्र भरने का काम धीमा चला। हालांकि बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्र बांटे और मतदाताओं को जल्द भरकर जमा करने के लिए प्रेरित भी किया लेकिन कुछ मतदाताओं की उदासीनता के कारण बीएलओ को कुछ घरों के कई-कई बार चक्कर लगाने पड़े।

    निर्वाचन कार्यालय के अनुसार 24 दिसंबर तक बेहट में 86.86, नकुड़ में 87.68, सहारनपुर नगर में 74.36, देवबंद में 85.3, सहारनपुर में 82.3, रामपुर मनिहारान में 87.32, गंगोह में 83.45 प्रतिशत मतदाताओं ने गणना प्रपत्र भरे है।

    सात सीटों पर लगभग 22 लाख छह हजार 687 मतदाता रह जाएंगे। मृतक, शिफ्टेड, अनुपस्थित व अन्य कैटेगिरी में चार लाख 36 हजार नौ मतदाता है यह लगभग 16.5 प्रतिशत है।

