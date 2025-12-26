SIR फॉर्म जमा करने का अंतिम दिन आज, सहारनपुर में काटे जाएंगे 4.36 लाख मतदाताओं के नाम

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। एसआईआर में गणना पत्र भरने और जमा करने का काम शुक्रवार को पूरा हो जाएगा। जिले की सात विधानसभा सीटों पर 4.36 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम कटने की संभावना है।

सहारनपुर नगर में सबसे कम 74.36 प्रतिशत मतदाताओं के ही गणना प्रपत्र भरे गए है। जिले में 24 दिसंबर तक 83.5 प्रतिशत गणना प्रपत्र भरे गए हैं।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर एसआईआर की प्रक्रिया चार नवंबर से शुरू हुई थी। शुरूआती दौर में गणना प्रपत्र भरने का काम धीमा चला। हालांकि बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्र बांटे और मतदाताओं को जल्द भरकर जमा करने के लिए प्रेरित भी किया लेकिन कुछ मतदाताओं की उदासीनता के कारण बीएलओ को कुछ घरों के कई-कई बार चक्कर लगाने पड़े।