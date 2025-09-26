UP : युवक ने लहराया 'आई लव मोहम्मद' का पोस्टर, मची खलबली, पूर्व में फलस्तीन का झंडा लहराने में भी शामिल होने का शक

Language
    By Sanju Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 07:01 PM (IST)

    Saharanpur News सहारनपुर में जामा मस्जिद के बाहर एक युवक ने आई लव मोहम्मद का पोस्टर लहरा दिया। युवक ने दावा किया कि उसने यह पोस्टर उसने इंटरनेट से डाउनलोड किया था। पुलिस को यह भी शक है कि वह पहले फिलिस्तीन का झंडा लहराने की घटना में भी शामिल था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    सहारनपुर में 'आई लव मोहम्मद' का पोस्टर लहराते युवक के हाथ से छीनने का प्रयास करते पुलिसकर्मी। जागरण

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। जामा मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करने के बाद बाहर निकल रहे लोगों की भीड़ में एक युवक आइ लव मोहम्मद का पोस्टर निकालकर लहराने लगा। पुलिस ने आरोपित से पोस्टर छीना और हिरासत में लेकर थाने आ गई। पुलिस ने आरोपित से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने आइ लव मोहम्मद का पोस्टर इंटरनेट से निकाला था।

    घटना कोतवाली नगर थानाक्षेत्र के जामा मस्जिद के पास दोपहर करीब एक बजे की है। नवाबगंज निवासी बिलाल पुत्र हसनैन शुक्रवार को दो पोस्टर लेकर पहुंचा। इन पोस्टर पर आइ लव मोहम्मद लिखा था। सूत्रों के अनुसार नमाज शुरू होने से पहले आरोपित युवक ने पहले लोगों को आइ लव मोहम्मद के बारे में बताया। उसके बाद नमाज अदा हुई। सभी लोग बाहर आ रहे थे। इन्हीं लोगों की भीड़ के बीच हाथों में पोस्टर लेकर आरोपित बिलाल भी मस्जिद के सामने आया। अचानक दोनों हाथों में पोस्टर लेकर लहराने लगा। मौके पर मौजूद पुलिस ने आरोपित युवक को पोस्टर लहराते हुए देखा तो पुलिस ने उसके हाथों से पोस्टर छीन लिए और उसे हिरासत में ले लिया और उसे थाने ले आई। पुलिस उससे पूछताछ में जुटी है। साथ ही आरोपित युवक का सोशल मीडिया पर बनाए गए अकाउंट को भी खंगालने में जुटी है।

    फलस्तीन का झंडा लहराने में शामिल होने का भी शक

    घंटाघर पर कुछ माह पहले लोगों ने फलस्तीन का झंडा लहराया था। इस मामले में भी युवक की पहचान सामने आ रही है। थाना पुलिस उस समय के वीडियो और सीसीटीवी फुटेज से आरोपित युवक की पहचान करने में जुटी है। पुलिस का कहना है कि फलस्तीन का झंडा लहराने के मामले में युवक का नाम सामने आ रहा है। इस मामले की जांच की जा रही है। इसके अलावा युवक के किन-किन लोगों से नाता है। उसके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है।

    शांति व्यवस्था बनाने के लिए धर्मगुरुओं से भी बातचीत

    एसएसपी आशीष तिवारी का कहना है कि जनपद में शांति व्यवस्था बनाने के लिए धर्मगुरुओं से भी बातचीत की जा रही है। अलग-अलग स्थानों 1500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। एक आरोपित को हिरासत में लिया गया है।