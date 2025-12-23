Saharanpur News : बाजार से घर लौट रही युवती से छेड़छाड़, युवक की हरकत कैमरे में कैद
संवाद सूत्र, जागरण, पठेड़ (सहारनपुर)। चिलकाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक युवती ने थाना चिलकाना पुलिस को तहरीर देकर क्षेत्र के एक अन्य गांव के युवक पर छेड़छाड़ मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है।
सोमवार को पीड़ित युवती ने थाना चिलकाना पर तहरीर देकर बताया कि शाम करीब चार बजे जब वह अपनी चाची के साथ पठेड़ बाजार से सामान खरीदकर अपने घर लौट रही थी। तभी रास्ते में एक युवक मोटरसाइकिल पर आया और अश्लील हरकतें करते हुए पीछा करने लगा। उसके विरोध करने पर आरोपित ने जान से मारने की धमकी दी।
पीड़िता का कहना है कि आरोपित की हरकतें पास लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गईं है। पीड़ित युवती ने पुलिस से शिकायत कर आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस बारे में थाना चिलकाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि दोनों पक्ष थाने पर मौजूद है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
कोर्ट परिसर में पत्नी-सास समेत तीन ने युवक को पीटा
जागरण संवाददाता, सहारनपुर। कोर्ट परिसर में पेशी के दौरान युवक पर उसकी पत्नी और रिश्तेदारों ने हमला कर दिया। मारपीट होता देख मौके पर भीड़ जुट गई। आसपास के लोगों ने बीच-बचाव कराया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली। इस मामले में सदर बाजार थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
थाना बेहट के गांव डाडवा निवासी प्रवीण सिंह ने सदर बाजार थाने में पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि 18 दिसंबर को पेशी के लिए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय के कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कक्ष संख्या-13 के बरामदे से सीढ़ियों के रास्ते ऊपर जा रहा था। इस दौरान उसकी पत्नी सलोनी, बलवंत और सास सलेलता ने मारपीट शुरू कर दी।
प्रवीण को सीढ़ियों से खींचकर नीचे गिराने का प्रयास किया गया। मारपीट में युवक घायल हो गया। मारपीट होता देख मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने बीच-बचाव कराया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली। इस मामले में सदर बाजार थाना पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है।
