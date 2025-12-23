Saharanpur News : बाजार से घर लौट रही युवती से छेड़छाड़, युवक की हरकत कैमरे में कैद

संवाद सूत्र, जागरण, पठेड़ (सहारनपुर)। चिलकाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक युवती ने थाना चिलकाना पुलिस को तहरीर देकर क्षेत्र के एक अन्य गांव के युवक पर छेड़छाड़ मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है।

सोमवार को पीड़ित युवती ने थाना चिलकाना पर तहरीर देकर बताया कि शाम करीब चार बजे जब वह अपनी चाची के साथ पठेड़ बाजार से सामान खरीदकर अपने घर लौट रही थी। तभी रास्ते में एक युवक मोटरसाइकिल पर आया और अश्लील हरकतें करते हुए पीछा करने लगा। उसके विरोध करने पर आरोपित ने जान से मारने की धमकी दी।

पीड़िता का कहना है कि आरोपित की हरकतें पास लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गईं है। पीड़ित युवती ने पुलिस से शिकायत कर आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस बारे में थाना चिलकाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि दोनों पक्ष थाने पर मौजूद है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।