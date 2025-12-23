शादी समारोह में शुरू हुई दोस्ती दुष्कर्म की वारदात पर खत्म, आरोपित ने युवती के वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी
Meerut News : मेरठ में एक युवती ने एसएसपी कार्यालय में एक युवक के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। युवती के अनुसार आरोपित ने शादी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मोदीपुरम (मेरठ)। एक युवती ने एसएसपी कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर आरोपित प्रेमी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। युवती का आरोप है कि उसका प्रेमी चार वर्ष से शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है। कपतान ने कंकरखेड़ा थाना पुलिस को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
कंकरखेड़ा थाना खेत्र में एक गांव निवासी युवती ने सोमवार को एसएसपी कार्यालय में प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि वह चार वर्ष पूर्व अपनी रिश्तेदारी के एक मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने गई थी। जहां उसकी मुलाकात जानी थाना खेत्र के एक युवक से हुई थी।
युवक और युवती के बीच बातचीत हुई तो दोनों ने एक दूसरे को अपना मोबाइल नंबर सौंपा। जिसके बाद लगातार बातों का सिलसिला शुरू हो गया। दोनों ने कई जगहों पर मुलाकात भी की। आरोप है कि युवक ने युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ अवैध संबंध बंनाए।
युवती ने अपने प्रेमी से एक महीने पूर्व शादी करने को कहा तो उसने उसकी अश्लील वीडियो व फोटो दिखाते हुए सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। आरोप है कि 21 दिसबर को आरोपित प्रेमी ने वीडियो व फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देते हुए उसको एक होटल में बुलाया और दुष्कर्म किया। पूरे प्रकरण में थाना पुलिस को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
विवाहिता को मारपीट कर घर से निकाला
मेरठ। ब्रह्मपुरी के माधवपुरम निवासी इकरा ने बताया कि उसका निकाह दानिश पुत्र इकरामुद्दीन निवासी ग्राह देहरा धौलाना हापुड़ से हुआ था। ससुरालजन ने एक लाख रुपये नकद और एक इलेक्ट्रिक स्कूटी लाने को कहा।
छह नवंबर को पति दानिश, ससुर इकरामुदीन, सास आसमां, चचिया ससुर फखरूदीन, ननद दानिस्ता, चांद बेबी, गुलफशा ने उसके साथ मारपीट की और घर से निकाल दिया। एसएसपी डा. विपिन ताडा ने थाना ब्रह्मपुरी को रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।