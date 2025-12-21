हिंदू प्रेमी के घर पहुंचने वाली मुस्लिम किशोरी के मामले में नया मोड़, शर्त रखकर परिवार को सौंपा, क्षेत्र में तनाव

जागरण संवाददाता, मेरठ। हिंदू युवक और मुस्लिम किशोरी के प्रेम प्रसंग के मामले में शताब्दीनगर में तनाव बरकरार है। शनिवार को फिर से किशोरी को परिवार के सिपुर्द कर दिया। शर्त रखी गई कि परिवार के लोग किशोरी को जनपद से बाहर रिश्तेदारी में रखा जाएगा। परिवार ने शर्त को स्वीकार कर किशोरी को अपनी रिश्तेदारी में भेज दिया है। साथ ही शताब्दीनगर में तनाव के मद्देनजर पुलिस बल तैनात है।



परतापुर के शताब्दीनगर सेक्टर पांच निवासी वीर का मुस्लिम किशोरी से प्रेम प्रसंग चल रहा है। करीब चार दिन पहले किशोरी प्रेमी के घर पहुंच गई थी। कुछ देर बाद उसका परिवार भी वहां पहुंच गया। दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। किशोरी के पिता ने वीर और उसके स्वजन पर अगवा और जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज करा दिया था। वीर को गिरफ्तार कर पुलिस ने शांतिभंग में चालान कर दिया था।