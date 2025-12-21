हिंदू प्रेमी के घर पहुंचने वाली मुस्लिम किशोरी के मामले में नया मोड़, शर्त रखकर परिवार को सौंपा, क्षेत्र में तनाव
Meerut News : मेरठ में एक मुस्लिम किशोरी के हिंदू प्रेमी के घर पहुंचने के मामले में नया मोड़ आया है। पुलिस ने किशोरी को कुछ शर्तों के साथ उसके परिवार ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मेरठ। हिंदू युवक और मुस्लिम किशोरी के प्रेम प्रसंग के मामले में शताब्दीनगर में तनाव बरकरार है। शनिवार को फिर से किशोरी को परिवार के सिपुर्द कर दिया। शर्त रखी गई कि परिवार के लोग किशोरी को जनपद से बाहर रिश्तेदारी में रखा जाएगा। परिवार ने शर्त को स्वीकार कर किशोरी को अपनी रिश्तेदारी में भेज दिया है। साथ ही शताब्दीनगर में तनाव के मद्देनजर पुलिस बल तैनात है।
परतापुर के शताब्दीनगर सेक्टर पांच निवासी वीर का मुस्लिम किशोरी से प्रेम प्रसंग चल रहा है। करीब चार दिन पहले किशोरी प्रेमी के घर पहुंच गई थी। कुछ देर बाद उसका परिवार भी वहां पहुंच गया। दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। किशोरी के पिता ने वीर और उसके स्वजन पर अगवा और जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज करा दिया था। वीर को गिरफ्तार कर पुलिस ने शांतिभंग में चालान कर दिया था।
वीर के पक्ष में भाजपा नेता धरने पर बैठ गए। उनकी मांग थी कि वीर पक्ष की तरफ से भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उनकी तरफ से दी गई तहरीर पर पुलिस जांच कर रही है। शुक्रवार को बाल कल्याण समिति ने किशोरी के बयान दर्ज कर परिवार को सौंप दिया था। उसके बाद किशोरी फिर से प्रेमी के घर पहुंच गई थी। इसी को लेकर फिर से हंगामा हुआ। पुलिस ने किशोरी को आशा ज्योति केंद्र में भेज दिया।
एसओ अजय शुक्ला ने बताया कि किशोरी को सशर्त परिवार के सिपुर्द किया है। तय हुआ कि अब किशोरी परिवार के साथ नहीं रहेगी। बल्कि शहर से दूर अपनी रिश्तेदारी में रखा जाए। परिवार ने बाल कल्याण समिति के इस आदेश को स्वीकार किया। उसके बाद किशोरी परिवार के सिपुर्द कर दिया।
