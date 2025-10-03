Language
    जालंधर जाने थे 22 टन टमाटर, लुधियाना में देनी थी छिपाकर रखी 10 किलो अफीम, लेकिन UP पुलिस ने कर दिया भंडाफोड़

    By Sanju Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 06:44 PM (IST)

    Saharanpur News सहारनपुर पुलिस ने एंटी नारकोटिक्स टीम के साथ मिलकर तीन नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से दस किलो अफीम बरामद हुई। आरोपित टमाटरों के बीच अफीम छिपाकर ट्रक से मध्य प्रदेश से पंजाब ले जा रहे थे। बरामद अफीम की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत एक करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है।

    :टमाटरों में छिपाकर अफीम ले जाने वाले तीन तस्कर गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टीम की संयुक्त कार्रवाई में तीन नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। तस्करों के कब्जे से दस किलो अफीम, नगदी, मोबाइल फोन और एक ट्रक बरामद किया। बरामद अफीम की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत एक करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है। आरोपित युवक मध्य प्रदेश के मंदसौर से पंजाब के लुधियाना में ट्रक के भीतर 22 टन टमाटर में अफीम छिपाकर ले जा रहे थे।

    पुलिस लाइन स्थित सभागार में एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि पकड़े गए आरोपित पंजाब के संगरूर के मूणक थानाक्षेत्र के बसारा गांव निवासी नसीब पुत्र दिलबारा सिंह व जिला खां पुत्र चन्दकी और पंजाब के जिला बरनाला थाना टल्लेवाल के गांव सद्दोवाल निवासी अरुण पुत्र मुन्नीलाल मंडल है। आरोपितों ने बताया कि ट्रक हेल्पर जिला खां ने अरुण के साथ मिलकर मध्य प्रदेश के मंदसौर के रहने वाले अनिल कुमार से अफीम ली थी।

    आरोपितों को पांच हजार रुपये किलो अफीम का देना तय हुआ था। आरोपित युवक ट्रक के भीतर 22 टन टमाटर के बीच कपड़े में छिपाकर अफीम ले जा रहे थे। आरोपितों को अफीम पंजाब के लुधियाना में जसवीर को देनी थी। टमाटर जालंधर की मंडी में उतारने थे। ट्रक मालिक गुरपाल सिंह को अफीम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। 

    मध्य प्रदेश के मंदसौर निवासी अनिल से आरोपितों की मुलाकात डोडा खाने वाले ट्रक चालकों के माध्यम से हुई थी। अनिल के अलावा जसवीर भी अफीम लाने के 500 रुपये से दो हजार रुपये तक आरोपितों को देता था। दो अक्टूबर की देर रात देहरादून-यमुनानगर हाईवे पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार किया।

    भाड़े की आड़ में कर रहे थे अफीम का कारोबार

    शातिर आरोपित भाड़े की आड़ में अफीम का कारोबार कर रहे थे। मध्य-प्रदेश से ट्रक में सब्जी भाड़े पर ले जाते थे। सब्जी को मंडी में उतारने के बाद अफीम को अलग-अलग ठिकानों पर साथियों को देते थे। अफीम देने पर भी किलो के हिसाब से रुपये आरोपितों को मिलते थे।