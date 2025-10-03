Language
    Muzaffarnagar News : तस्करी कर ला रहे थे अफीम, पुलिस ने तीन आरोपितों को किया गिरफ्तार, आपरेशन सवेरा के तहत हुई कार्रवाई

    By Rohitash Verma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 05:09 PM (IST)

    Muzaffarnagar News मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र में पुलिस ने आपरेशन सवेरा के तहत तीन बाइक सवार आरोपितों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से तस्करी कर लाई गई अफीम बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपियों में से एक राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का रहने वाला है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है।

    मादक पदार्थ तस्करी में चित्तौडगढ के युवक समेत तीन गिरफ्तार

    संवाद सूत्र, जागरण, भोपा (मुजफ्फरनगर)। आपरेशन सवेरा के तहत पुलिस ने चेकिंग के दौरान बाइक सवार तीनों आरोपितों को अफीम समेत गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से तस्करी कर लाई गई अफीम बरामद हुई। आरोपितों में एक राजस्थान के चित्तौडगढ का रहने वाला है। न्यायालय में पेश करके आरोपितों को जेल भेज दिया है।

    भोपा थाना प्रभारी निरीक्षक मुनीश कुमार ने बताया कि आपरेशन सवेरा के तहत अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार शाम को उपनिरीक्षक साजिद खान, गौरव कुमार व अजय यादव की टीम करहेडा पुलिया के पास चेकिंग कर रही थी। तभी बाइक पर तीन संदिग्ध युवक आते दिखाई दिए जो पुलिस को देखते ही बाइक मोड़ने लगे। पुलिस ने उन्हें रोक लिया तथा तलाशी लेने पर उनके पास से अवैध मादक पदार्थ एक किलो 986 ग्राम अफीम बरामद हुई। पूछताछ में आरोपितों ने अपने नाम विजय उर्फ सोनू राठी गांव शाहडब्बर थाना बुढाना (मुजफ्फरनगर), कपिल प्रजापति गांव परासौली थाना बुढाना (मुजफ्फरनगर) व फूलचन्द निवासी गांव भुट्टो का बावनिया थाना कपासन जिला चित्तौडगढ राजस्थान बताए। पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया और न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया।

    चौपाल का लेंटर गिरने के कारण किसान की मौत

    संवाद सूत्र, जागरण, बुढ़ाना (मुजफ्फरनगर)। चंधेड़ी गांव में बुधवार रात्रि को हरिजन चौपाल का लेंटर अचानक भरभराकर गिरने से 55 वर्षीय किसान देशवीर पुत्र पूरन सिंह की मलबे में दबकर मौत हो गई। घटना के बाद कई युवकों के दबने की अफवाह फैली, जिसके बाद ग्रामीणों ने मलबा हटाने का काम शुरू किया। देशवीर को एम्बुलेंस से बुढ़ाना अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एसपी देहात आदित्य बंसल और सीओ गजेंद्र पाल सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली।