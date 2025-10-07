Saharanpur News : नर्सिंग और हेल्थ कोर्स में दाखिला दिलाने का झांसा देकर छात्रों से लाखों की ठगी, मुकदमा दर्ज

Saharanpur News सहारनपुर में नर्सिंग और हेल्थ कोर्स में दाखिला दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति ने छात्रों से ठगी की। एसएसपी के आदेश पर मामला दर्ज किया गया है। आरोपित ने छात्रों को शिक्षण संस्थानों से जुड़ा बताकर झांसा दिया और पैसे लेने के बाद संपर्क तोड़ दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। सदर बाजार थानाक्षेत्र में एक और ठगी का मामला सामने आया है। नर्सिंग और हेल्थ कोर्स में दाखिला दिलाने का झांसा देकर अलग-अलग छात्रों से आरोपित ने 4.70 लाख रुपये की ठगी कर ली। पीड़ित छात्र की शिकायत पर थाना पुलिस ने जब कोई कार्रवाई नहीं की तो मामला एसएसपी के समक्ष पहुंचा। एसएसपी आशीष तिवारी के निर्देश पर सदर बाजार थाने में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

चंद्र नगर निवासी प्रभाकर द्विवेदी ने बताया कि कुछ दिनों पहले उसकी मुलाकात कुतुबशेर थानाक्षेत्र स्थित लेबर कालोनी निवासी सतीश से हुई। सतीश ने छात्र की मुलाकात शारदा नगर निवासी उमेश उर्फ उमेश वत्स से कराई थी, जो फिलहाल सेक्टर-46 चंडीगढ़ में रहता है।

पीड़ित से आरोपित उमेश ने खुद को शिक्षण संस्थानों से जुड़ा हुआ बताया कहा कि वह इग्नू, एनआईओएस जरिए नर्सिंग, हेल्थ के अलावा शार्ट टर्म कोर्स में प्रवेश और प्रमाण-पत्र दिलाता है। आरोपित की बताई बातों में पीड़ित फंस गया।

पीड़ित ने कोर्स करने के लिए 1.60 लाख रुपये दे दिए। रकम लेने के बाद आरोपित ने संपर्क बंद कर दिया। बाद में पीड़ित को पता चला कि आरोपित ने इसी तरह प्रदीपा रानी से 1.20 लाख, संजय कुमार से 1.30 लाख और सरिता से 60 हजार रुपये की धोखाधड़ी कर चुका है, जबकि आरोपित के पास किसी भी तरह का संस्था द्वारा कोई मान्यता नहीं है।