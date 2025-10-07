Saharanpur: प्लाट खरीदने के नाम पर 30 लाख की धोखाधड़ी, रकम लेने के बाद भी नहीं किए बैनामे पर हस्ताक्षर, रिपोर्ट दर्ज

Saharanpur News सहारनपुर की राधा विहार कालोनी में प्लाट खरीदने के नाम पर 30 लाख की धोखाधड़ी हुई। वीडीएसजी डेवलपर्स के डायरेक्टर विवेक दहिया ने आरोप लगाया कि रकम लेने के बाद आरोपितों ने बैनामे पर हस्ताक्षर नहीं किए। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। सदर बाजार थानाक्षेत्र में कालोनी मेंं प्लाट खरीदने के नाम पर आरोपितों ने 30 लाख रुपये की धोखाधड़ी की। वीडीएसजी डवलपर्स एलएलपी कंपनी के डायरेक्टर विवेक दहिया से रकम लेने के बाद बैनामे पर हस्ताक्षर तक नहीं किए। बाद में रकम देने से इन्कार कर दिया। इस मामले में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने थाने में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

यह है मामला सांवलपुर नवादा निवासी विवेक दहिया ने पुलिस को तहरीर में बताया कि सात मई 2024 को मवीखुर्द, राधा विहार कालोनी में प्लाट नंबर सात, आठ और नौ 142 वर्ग गज जमीन खरीदने का सौंदा अरुण, मधु और उनके रिश्तेदार पवन के जरिए तीस लाख में हुआ था। छह लाख रुपये बयाना के तौर पर दे दिए गए। जिसमे एक लाख की नकदी और बाकी की रकम का चेक दिया गया था। पवन ने गवाह के तौर पर पत्र पर हस्ताक्षर भी किए थे।

पीड़ित से आरोपित करते रहे बहानेबाजी शिकायतकर्ता विवेक दहिया का आरोप है कि जब आरोपितों से रजिस्ट्री कराने के लिए कहा तो उन्होंने बैनामा तैयार करने के लिए बोला। इसके बाद पांच जून 2024 को 73,300 रुपये का स्टांप खरीदकर बैनामा तैयार कराया गया। इसके बाद पीड़ित से आरोपित बहाने-बाजी करते रहे। बाद में कुछ दिनों बाद बैनामे पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया।