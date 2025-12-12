Saharanpur News : इंस्टाग्राम पर दोस्ती, फिर धोखाधड़ी, रुपये मांगने पर दी जान से मारने की धमकी
Saharanpur News : सहारनपुर के तीतरो क्षेत्र में इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद एक युवक ने बीमारी का बहाना बनाकर दोस्त से दो लाख पचपन हजार रुपये ठग लिए। ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण, तीतरो (सहारनपुर)। इंस्टाग्राम पर दोस्ती करने के बाद युवक ने दोस्त को विश्वास में लेकर व बीमारी का बहाना बनाकर दो लाख पचपन हजार रुपये हड़प लिए। वापस मांगने पर धमकी देने के साथ आरोपित पैसे देने से मुकर गया।
गांव डूभर किशनपुर निवासी ऋतिक खटाना ने पुलिस को दी शिकायत मे बताया इंस्टाग्राम पर उसकी दोस्ती मेरठ निवासी युवक से हुई थी। बाद में उस युवक ने उसके गांव में घर पर भी आना जाना शुरू दिया।
आरोप है कि उक्त युवक ने कई माह पहले अपने घर के किसी सदस्य की बीमारी का बहाना बनाकर उससे तीन लाख रुपये ले लिए काफी मांगने पर 45 हजार रुपये वापस भी कर दिए।
ऋतिक का आरोप है अब बकाया पैसे मांगने पर युवक ने उसके साथ गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए रुपए देने से मना कर दिया। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत देकर न्याय की मांग की है। उधर इस बारे में पूछने पर कोतवाली प्रभारी भूपेंद्र सिंह नें कहा वह घटना का संज्ञान लेकर मामले की जांच कराएंगे।
इंटरनेट मीडिया का दुरुपयोग करने वाले 150 की पहचान
सहारनपुर। जिले में इंटरनेट मीडिया का दुरुपयोग करने वाले लोगों पर पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। अब तक 150 से अधिक लोगों की पहचान की गई है। जो इंटरनेट मीडिया का दुरुपयोग करते है। एसएसपी आशीष तिवारी ने बताया कि पुलिस ने अभियान के तहत विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है, जो इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय है। आपत्तिजनक अकाउंट की निगरानी की जा रही है।
थैले से एक लाख रकम निकाल ले गया आरोपित
सहारनपुर। सदर बाजार थानाक्षेत्र में कोर्ट रोड स्थित भारतीय स्टेट बैंक के पास अज्ञात युवक ने व्यक्ति के पास थैले को ब्लेड से काटकर एक लाख रुपये की रकम ले गया। शारदा नगर निवासी बोधराज ने पुलिस को बताया कि वह बैंक में एक लाख रुपये जमा कराने गया था।
इसी भीड़भाड़ का फायदा उठाते हुए अज्ञात युवक थैले को ब्लेड से काटकर रकम ले गया। बैंक के अंदर जब रुपये जमा करने के लिए पहुंचा तो थैले में रकम नहीं थी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
