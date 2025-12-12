Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Saharanpur News : इंस्टाग्राम पर दोस्ती, फिर धोखाधड़ी, रुपये मांगने पर दी जान से मारने की धमकी

    By Praveen Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 04:00 PM (IST)

    Saharanpur News : सहारनपुर के तीतरो क्षेत्र में इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद एक युवक ने बीमारी का बहाना बनाकर दोस्त से दो लाख पचपन हजार रुपये ठग लिए। ...और पढ़ें

    Hero Image

    संवाद सूत्र, जागरण, तीतरो (सहारनपुर)। इंस्टाग्राम पर दोस्ती करने के बाद युवक ने दोस्त को विश्वास में लेकर व बीमारी का बहाना बनाकर दो लाख पचपन हजार रुपये हड़प लिए। वापस मांगने पर धमकी देने के साथ आरोपित पैसे देने से मुकर गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गांव डूभर किशनपुर निवासी ऋतिक खटाना ने पुलिस को दी शिकायत मे बताया इंस्टाग्राम पर उसकी दोस्ती मेरठ निवासी युवक से हुई थी। बाद में उस युवक ने उसके गांव में घर पर भी आना जाना शुरू दिया।
    आरोप है कि उक्त युवक ने कई माह पहले अपने घर के किसी सदस्य की बीमारी का बहाना बनाकर उससे तीन लाख रुपये ले लिए काफी मांगने पर 45 हजार रुपये वापस भी कर दिए।
    ऋतिक का आरोप है अब बकाया पैसे मांगने पर युवक ने उसके साथ गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए रुपए देने से मना कर दिया। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत देकर न्याय की मांग की है। उधर इस बारे में पूछने पर कोतवाली प्रभारी भूपेंद्र सिंह नें कहा वह घटना का संज्ञान लेकर मामले की जांच कराएंगे।

    यह भी पढ़ें- अमेरिका से बेटी ने माता-पिता को भेजे रुपये, साइबर अपराधियों ने कर दिया खाता साफ

    इंटरनेट मीडिया का दुरुपयोग करने वाले 150 की पहचान 

    सहारनपुर। जिले में इंटरनेट मीडिया का दुरुपयोग करने वाले लोगों पर पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। अब तक 150 से अधिक लोगों की पहचान की गई है। जो इंटरनेट मीडिया का दुरुपयोग करते है। एसएसपी आशीष तिवारी ने बताया कि पुलिस ने अभियान के तहत विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है, जो इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय है। आपत्तिजनक अकाउंट की निगरानी की जा रही है। 

    यह भी पढ़ें- लाखों लीटर शराब बिना टैक्स बाजार में उतारी, गिरोह बनाकर की 35 करोड़ की एक्साइज चोरी, अब आरोपितों पर कसा शिकंजा

    थैले से एक लाख रकम निकाल ले गया आरोपित

    सहारनपुर। सदर बाजार थानाक्षेत्र में कोर्ट रोड स्थित भारतीय स्टेट बैंक के पास अज्ञात युवक ने व्यक्ति के पास थैले को ब्लेड से काटकर एक लाख रुपये की रकम ले गया। शारदा नगर निवासी बोधराज ने पुलिस को बताया कि वह बैंक में एक लाख रुपये जमा कराने गया था।
    इसी भीड़भाड़ का फायदा उठाते हुए अज्ञात युवक थैले को ब्लेड से काटकर रकम ले गया। बैंक के अंदर जब रुपये जमा करने के लिए पहुंचा तो थैले में रकम नहीं थी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।