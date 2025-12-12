Saharanpur News : इंस्टाग्राम पर दोस्ती, फिर धोखाधड़ी, रुपये मांगने पर दी जान से मारने की धमकी

संवाद सूत्र, जागरण, तीतरो (सहारनपुर)। इंस्टाग्राम पर दोस्ती करने के बाद युवक ने दोस्त को विश्वास में लेकर व बीमारी का बहाना बनाकर दो लाख पचपन हजार रुपये हड़प लिए। वापस मांगने पर धमकी देने के साथ आरोपित पैसे देने से मुकर गया।

