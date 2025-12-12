लाखों लीटर शराब बिना टैक्स बाजार में उतारी, गिरोह बनाकर की 35 करोड़ की एक्साइज चोरी, अब आरोपितों पर कसा शिकंजा
सहारनपुर में हुई 35 करोड़ की एक्साइज चोरी के मामले में पुलिस आरोपितों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। यह मामला वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है, जिसमे ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सहारनपुर। टपरी स्थित कोआपरेटिव शराब फैक्ट्री में 35 करोड़ रुपये की एक्साइज चोरी के मामले में प्रबंध निदेशक समेत 27 लोगों पर गैंग्स्टर की कार्रवाई की गई है, जिससे आबकारी अफसरों में हड़कंप मच गया है। वहीं, आरोपित फरार हैं। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए स्थानीय पुलिस, हरियाणा, दिल्ली और बरेली पुलिस से संपर्क किया जा रहा है।
जनपद के टपरी स्थित कोआपरेटिव शराब फैक्ट्री में पिछले 11 महीनों में बड़े पैमाने पर एक्साइज चोरी की गई। शिकायत मिलने पर विभागीय जांच की गई, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि फैक्ट्री में कर चोरी संगठित तरीके से की जा रही थी।
फर्जी बिल, अवैध आपूर्ति और रिकार्ड छिपाने के माध्यम से लाखों लीटर शराब बिना टैक्स के बाजार में उतारी गई। प्रारंभिक जांच में यह आंकड़ा लगभग 35 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। पुलिस की जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर 27 लोगों को नामजद करते हुए उनके खिलाफ गैंग्स्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
इन आरोपितों में फैक्ट्री से जुड़े कर्मचारी, सप्लाई चैन से जुड़े लोग और नेटवर्क से जुड़े प्रमुख व्यक्ति शामिल हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपितों ने संगठित गिरोह बनाकर करोड़ों रुपये के सरकारी राजस्व का नुकसान किया है, इसलिए गैंग्स्टर एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है।
दिल्ली–हरियाणा–बरेली तक जाएगी पुलिस की टीमें आरोपितों के फरार होने की सूचना के बाद पुलिस ने टीम गठित की है। टीमें जल्द ही दिल्ली, हरियाणा, बरेली और अन्य संभावित स्थानों पर दबिश देने रवाना होंगी। कुछ स्थानों पर दबिश दी गई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पूरे सिंडिकेट का राजफाश होगा।
ट्रक चालक से शराब कारोबारी बन गया मनोज जायसवाल
बरेली के बारादरी स्थित माडल टाउन निवासी मनोज जायसवाल का बरेली व कानपुर में देशी शराब का ठेका है। मनोज का स्टेडियम रोड पर डाउन टाउन बार एवं रेस्टोरेंट व डीडीपुरम स्थित तमाशा बार भी है। उसके कब्जे से एक लाख रुपये, घड़ी, फोन, डीएल, पैन कार्ड, आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज मिले हैं।
एसटीएफ ने गुरुवार को आरोपित को लखनऊ स्थित आवास विकास परिषद के कार्यालय के पास पकड़ा गया। आरोपित मनोज ने बताया कि वह सीएल-2 गोदाम कानपुर व उन्नाव के ठेकेदार अजय जायसवाल के परिवार का सदस्य है और शराब व्यवसाय में उसका 25 प्रतिशत का हिस्सेदार भी है।
टपरी स्थित कोआपरेटिव कंपनी के संचालक प्रणय अनेजा की दिल्ली स्थित फाइनेंस कंपनी स्टैलर प्राइवेट लिमिटेड के लाइजनिंग आफिसर अश्विनी उपाध्याय ने उसका संपर्क था। अश्वनी के जरिये ही मनोज ने टपरी स्थित फैक्ट्री से एक ही बिल्टी पर दो बार शराब निकालने की डील की थी। मनोज ने प्रणय से सांठगाठ कर ट्रांसपोर्ट के ट्रकों के माध्यम से टपरी स्थित फैक्ट्री से एक ही गेट पास पर दो बार शराब की सप्लाई लेनी शुरू की थी।
इनके खिलाफ हुई गैंगस्टर की कार्रवाई
दक्षिण दिल्ली मालवीय नगर बी-34 निवासी और को-आपरेटिव कंपनी लिमिटेड टपरी के एमडी प्रणय अनेजा, कुशीनगर के रामकोला के गांव महुआ निवासी कंपनी के यूनिट हेड उपेंद्र गोविदं राव, सहारनपुर के पेपर मिल रोड निवासी कंपनी बटलिंग इंचार्ज हरिशरण तिवारी, मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर निवासी बारकोड डस्पैचर प्रदीप कुमार, नांगल के बाजिदपुर के केमिस्ट अरविंद कुमार, जनकपुरी निवासी कंपनी के कंट्राेलर संजय कुमार, हरिद्वार के भगवानपुर निवासी कंपनी के ईटीपी मांगेराम त्यागी, हरियाणा के भिवानी जिले के ग्राम डारेडुह निवासी और कंपनी के ट्रांसपोर्टर जय भगवान शर्मा, सहारनपुर के नांगल के पड़ौली निवासी ट्रक ड्राइवर गलशेर, रामपुर के ज्वालानगर निवासी अशोक कुमार, गाजियाबाद के थाना बिल्सी के नागरझूना निवासी वीरेंद्र शंखधर, हरियाणा के भिवानी विवेक विहार निवाससी सत्यवान शर्मा उर्फ सत्यभान, बरेली के वेस्स्ट एंड कालाोनी निवासी अश्वनी कुमार उपाध्याय, जौनपुर के लाइन बाजार के खरका तिराहा निवासी संतलाल, बरेली के भमौरा के गांव बल्लियां निवासी अजय जायसवाल, बरेली के ग्रीन पार्क निवासी मनोज जायसवाल, उन्नाव के गांधीनगर निवासी अशोक दीक्षित, बस्ती के चेरूड्या निवासी रविंद्र, कानपुर नगर स्थित साकेत के कृष्णा विहार निवासी सहायक आबकारी आयुक्त जगराम पाल, शाहजहांपुर के पिहानी चुंगी निवासी अरविंद कुमार वर्मा, इटावा के खुर्द पीएस बकेवर निवासी राकेश कुमार चतुर्वेदी, तेलंगाना के कमिश्नगर बंगला रोड निवासी टीएस सोमशेखर, बरेली के ग्रीनपार्क के नीरज जायसवाल, संभल के शिवाजी चौक हल्लू निवासी कुलदीप सिन्हा, बदायूं स्थित बिसौली के बुद्ध बाजार निवासी प्रदीप गुप्ता, बरेली स्थित भमोरा के बल्लियां निवासी मनीष उर्फ मिंटू समेत 27 पर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई।
