लाखों लीटर शराब बिना टैक्स बाजार में उतारी, गिरोह बनाकर की 35 करोड़ की एक्साइज चोरी, अब आरोपितों पर कसा शिकंजा

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। टपरी स्थित कोआपरेटिव शराब फैक्ट्री में 35 करोड़ रुपये की एक्साइज चोरी के मामले में प्रबंध निदेशक समेत 27 लोगों पर गैंग्स्टर की कार्रवाई की गई है, जिससे आबकारी अफसरों में हड़कंप मच गया है। वहीं, आरोपित फरार हैं। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए स्थानीय पुलिस, हरियाणा, दिल्ली और बरेली पुलिस से संपर्क किया जा रहा है।

जनपद के टपरी स्थित कोआपरेटिव शराब फैक्ट्री में पिछले 11 महीनों में बड़े पैमाने पर एक्साइज चोरी की गई। शिकायत मिलने पर विभागीय जांच की गई, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि फैक्ट्री में कर चोरी संगठित तरीके से की जा रही थी।

फर्जी बिल, अवैध आपूर्ति और रिकार्ड छिपाने के माध्यम से लाखों लीटर शराब बिना टैक्स के बाजार में उतारी गई। प्रारंभिक जांच में यह आंकड़ा लगभग 35 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। पुलिस की जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर 27 लोगों को नामजद करते हुए उनके खिलाफ गैंग्स्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

इन आरोपितों में फैक्ट्री से जुड़े कर्मचारी, सप्लाई चैन से जुड़े लोग और नेटवर्क से जुड़े प्रमुख व्यक्ति शामिल हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपितों ने संगठित गिरोह बनाकर करोड़ों रुपये के सरकारी राजस्व का नुकसान किया है, इसलिए गैंग्स्टर एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है।

दिल्ली–हरियाणा–बरेली तक जाएगी पुलिस की टीमें आरोपितों के फरार होने की सूचना के बाद पुलिस ने टीम गठित की है। टीमें जल्द ही दिल्ली, हरियाणा, बरेली और अन्य संभावित स्थानों पर दबिश देने रवाना होंगी। कुछ स्थानों पर दबिश दी गई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पूरे सिंडिकेट का राजफाश होगा।



ट्रक चालक से शराब कारोबारी बन गया मनोज जायसवाल

बरेली के बारादरी स्थित माडल टाउन निवासी मनोज जायसवाल का बरेली व कानपुर में देशी शराब का ठेका है। मनोज का स्टेडियम रोड पर डाउन टाउन बार एवं रेस्टोरेंट व डीडीपुरम स्थित तमाशा बार भी है। उसके कब्जे से एक लाख रुपये, घड़ी, फोन, डीएल, पैन कार्ड, आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज मिले हैं।

एसटीएफ ने गुरुवार को आरोपित को लखनऊ स्थित आवास विकास परिषद के कार्यालय के पास पकड़ा गया। आरोपित मनोज ने बताया कि वह सीएल-2 गोदाम कानपुर व उन्नाव के ठेकेदार अजय जायसवाल के परिवार का सदस्य है और शराब व्यवसाय में उसका 25 प्रतिशत का हिस्सेदार भी है।