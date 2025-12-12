अमेरिका से बेटी ने माता-पिता को भेजे रुपये, साइबर अपराधियों ने कर दिया खाता साफ

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। सदर बाजार थानाक्षेत्र स्थित आवास विकास कालोनी में रहने वाली महिला के खाते से साइबर अपराधियों ने 1.99 लाख रुपये की नकदी निकाल ली। गूगल हेल्पलाइन नंबर पर जानकारी मिली कि अलग-अलग खातों से रकम निकाली गई है। इस मामले में महिला की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

आवास विकास कालोनी निवासी अंजू विज ने थाने में तहरीर देते हुए पुलिस को बताया कि उनकी बेटी निति अमेरिका में रहती है और हर माह उनको खर्चे के लिए रुपये भेजती है। रुपये एसबीआई और पति के यूनियन बैंक खाते में आते हैं।

महिला का आरोप है कि बेटी ने इस बार रकम भेजी, लेकिन खाते में नहीं आई। बाद में गूगल पर बैंक का नंबर सर्च कर सहायता केंद्र से बातचीत की तो काल रिसीव करने वाले व्यक्ति ने खुद को बैंक का कर्मचारी बताया।

आरोपित ने महिला से बैंक खातों का बैलेंस चेक करने के लिए कहा। इसके बाद उनके एसबीआई खाते से 99,500 रुपये और पति सुरेंद्रपाल के यूनियन बैंक खाते से भी 99,500 रुपये निकाले गए थे। पीड़ित महिला ने साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है।