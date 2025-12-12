Language
    अमेरिका से बेटी ने माता-पिता को भेजे रुपये, साइबर अपराधियों ने कर दिया खाता साफ

    By Sanju Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 03:46 PM (IST)

    Saharanpur News : सहारनपुर के सदर बाजार थानाक्षेत्र में एक महिला के खाते से साइबर अपराधियों ने 1.99 लाख रुपये निकाल लिए। महिला ने गूगल हेल्पलाइन नंबर ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। सदर बाजार थानाक्षेत्र स्थित आवास विकास कालोनी में रहने वाली महिला के खाते से साइबर अपराधियों ने 1.99 लाख रुपये की नकदी निकाल ली। गूगल हेल्पलाइन नंबर पर जानकारी मिली कि अलग-अलग खातों से रकम निकाली गई है। इस मामले में महिला की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    आवास विकास कालोनी निवासी अंजू विज ने थाने में तहरीर देते हुए पुलिस को बताया कि उनकी बेटी निति अमेरिका में रहती है और हर माह उनको खर्चे के लिए रुपये भेजती है। रुपये एसबीआई और पति के यूनियन बैंक खाते में आते हैं।

    महिला का आरोप है कि बेटी ने इस बार रकम भेजी, लेकिन खाते में नहीं आई। बाद में गूगल पर बैंक का नंबर सर्च कर सहायता केंद्र से बातचीत की तो काल रिसीव करने वाले व्यक्ति ने खुद को बैंक का कर्मचारी बताया।

    आरोपित ने महिला से बैंक खातों का बैलेंस चेक करने के लिए कहा। इसके बाद उनके एसबीआई खाते से 99,500 रुपये और पति सुरेंद्रपाल के यूनियन बैंक खाते से भी 99,500 रुपये निकाले गए थे। पीड़ित महिला ने साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है।

    मुठभेड़ में अंतरराज्यीय बदमाश घायल, 10 मुकदमे हैं दर्ज

    संवाद सूत्र, जागरण, चिलकाना (सहारनपुर)। पुलिस टीम की अंतरराज्यीय बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई। बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसके कब्जे से एक तमंचा, दो कारतूस, दो खोखा और बिना नंबर प्लेट की मोटर साइकिल बरामद की है। बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है।
    सीओ सदर प्रिया यादव ने बताया कि गुरुवार दोपहर थानाध्यक्ष विनोद कुमार टीम के साथ सुल्तानपुर से फिरोजाबाद जाने वाले मार्ग पर बाग के पास चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक संदिग्ध मोटर साइकिल सवार ने पुलिस टीम को देखकर तेजी से भागने का प्रयास किया। पुलिस ने उसका पीछा किया, लेकिन बदमाश मोटर साइकिल गिराकर गन्ने के खेत में घुस गया और जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायरिंग करने लगा।
    आत्मरक्षार्थ पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें बदमाश के दाहिने पैर में गोली लग गई और उसे घायलावस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। घायल बदमाश वसीम उर्फ तोतू पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम तितरवाडा थाना कैराना जनपद शामली है। बदमाश पर शामली और हरियाणा के पानीपत में डकैती, चोरी, हत्या के प्रयास, गैंग्स्टर सहित 10 मुकदमे दर्ज हैं।