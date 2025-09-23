Saharanpur: करोड़ों के नशीले पदार्थ बरामद, छह महीने में 36 तस्कर गिरफ्तार, कई जिलों और राज्यों से जुड़े हैं इनके तार

Saharanpur: करोड़ों के नशीले पदार्थ बरामद, छह महीने में 36 तस्कर गिरफ्तार, कई जिलों और राज्यों से जुड़े हैं इनके तार
Saharanpur News सहारनपुर के गंगोह क्षेत्र में पुलिस ने छह महीने में चार करोड़ रुपये से अधिक के नशीले पदार्थ बरामद किए हैं और 36 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला कि तस्कर बरेली से स्मैक लाकर बेचते थे। डीआईजी ने आपरेशन सवेरा शुरू किया है जिससे तस्करी को रोकने की उम्मीद है।
जागरण संवाददाता, सहारनपुर। जनपद में नशीले पदार्थों की तस्करी बढ़ रही है। जनपद के नशा तस्करों के तार वेस्ट यूपी के कई जिलों के साथ ही आसपास के प्रदेशों हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से भी जुड़े हुए हैं। जनपद के गंगोह क्षेत्र में नशे के इस धंधे की जड़ें बहुत गहराई तक पहुंच चुकी हैं। पिछले एक दशक में नशा तस्करों ने कस्बा और आसपास के क्षेत्र के मजबूत नेटवर्क खड़ा कर लिया है। पिछले छह महीने में 36 तस्करों की गिरफ्तारी और चार करोड़ रुपये से ज्यादा का नशीला पदार्थ बरामद करने के बावजूद पुलिस तस्करों का नेटवर्क नहीं तोड़ पाई है।
नशे के बड़े तस्कर बरेली से नशीले पदार्थ लाने के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में नशा सप्लाई करते हैं। सहारनपुर के युवा नशे के आदी होने के साथ ही अपराध में भी लिप्त होते जा रहे हैं। क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हो रही नशीले पदार्थों की तस्करी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले छह माह में गंगोह पुलिस द्वारा 32 नशा तस्करों को जेल भेजा जा चुका है। मिले आंकड़े के अनुसार छह माह में इन नशा तस्करों से पुलिस ने करीब चार करोड़ रुपये कीमत के नशीले पदार्थ बरामद किए हैं। इसमें तीन किलो 600 ग्राम स्मैक के साथ ही लाखों रुपये की कच्ची एवं अंग्रेजी शराब, नशीली गोलियां और इंजेक्शन शामिल हैं।
नशा शरीर के साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए भी नुकसानदायक है। इतना ही नहीं यह युवाओं को अपराध की राह पर भी धकेल रहा है। नशीला पदार्थ खरीदने के लिए जब नशेड़ी के पास पैसे नहीं होते हैं तो वह चोरी और लूटपाट करने निकल पड़ता है। चोरी करते पकड़े गए कई चोरों ने बताया था कि उन्हें नशा खरीदना था, इसलिए चोरी कर रहे थे। उच्चाधिकारी भले ही नशे के इस अवैध धंधे मे शामिल तस्करों के नेटवर्क को तोड़ने की योजना बनाते रहते हों, पर निचले स्तर पर पहुंचकर उनकी योजनाएं दम तोड़ देती हैं।
आपरेशन सवेरा से जगी उम्मीद
डीआइजी अभिषेक सिंह ने सहारनपुर परिक्षेत्र में बीती 16 अगस्त को आपरेशन सवेरा की शुरुआत की थी। इसके तहत परिक्षेत्र के तीनों जिलों में पुलिस नशीले पदार्थों की तस्करी का खात्मा करने में जुटी है। तीनों जिलों में अब तक करीब 20 करोड़ रुपये की स्मैक, चरस, डोडा आदि नशीले पदार्थों को जब्त कर चुकी है।
