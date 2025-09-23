सहारनपुर में हरियाणा से आ रही सेहत के लिए बहुत खतरनाक नशीले कैप्सूलों की खेप, आरोपित गिरफ्तार, कैप्सूल बरामद

Saharanpur News सहारनपुर पुलिस ने आपरेशन सवेरा के तहत एक तस्कर को गिरफ्तार किया है जिसके पास से 960 नशीले कैप्सूल बरामद हुए। आरोपित यमुनानगर से कैप्सूल लाकर आसपास के क्षेत्रों में बेचता था। औषधि निरीक्षक के अनुसार इन कैप्सूलों का नशा स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है क्योंकि इससे मस्तिष्क और अन्य अंगों को गंभीर नुकसान हो सकता है।

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। तीन प्रदेशों की सीमा से सटा सहारनपुर नशा तस्करी का केंद्र बनता जा रहा है। एक ओर बरेली से लाई जा रही स्मैक जनपद के रास्ते उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में सप्लाई हो रही है, वहीं हरियाणा से नशीले कैप्सूलों की खेप लाकर आसपास के जनपदों में तस्करी की जा रही है। सदर बाजार थाना पुलिस ने यमुनानगर से लाए जा रहे 960 नशीले कैप्सूलों समेत शामली के कांधला क्षेत्र के गांव गढ़ी श्याम निवासी बिट्टू पुत्र प्रमोद को गिरफ्तार किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी और बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए पुलिस की ओर से सहारनपुर परिक्षेत्र के तीनों जनपदों सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली में ऑपरेशन सवेरा अभियान चलाया जा रहा है। सदर बाजार थाना प्रभारी कपिल देव ने बताया कि आपरेशन सवेरा के तहत की जा रही चेकिंग के दौरान 22 सितंबर की रात को पुलिस टीम ने नशीली दवाई की तस्करी करने वाले एक तस्कर को कोर्ट रोड पुल के पास रेलवे खंडहर के पास से गिरफ्तार किया है।

तस्कर की पहचान बिट्टू पुत्र प्रमोद निवासी ग्राम गढ़ी श्याम थाना कांधला जिला शामली के रूप में हुई। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 960 कैप्सूल PROXIOHM–SPAS के बरामद हुए। मामले में बिट्टू के विरुद्ध थाना सदर बाजार पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 8, 21 व 22 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

पुलिस पूछताछ में आरोपित बिट्टू ने बताया कि ये कैप्सूल वह यमुनानगर से लेकर आया था। वह इन कैप्सूल को अपने गांव और आसपास के क्षेत्र में बेचकर कर अच्छा पैसा कमा लेता था। सोमवार को वह नशीले कैप्सूलों को अपने गांव और कस्बा कांधला क्षेत्र में बेचने के लिए ले जा रहा था। इसी बीच पुलिस ने उसे दबोच लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपित बिट्टू के खिलाफ कांधला थाने में भी मुकदमा दर्ज है।