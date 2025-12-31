'पत्नी को छोड़ दे नहीं तो जान से मार दूंगा'...पति को आया धमकी भरा कॉल, सता रहा जान का खतरा

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र स्थित उत्तम विहार कॉलोनी निवासी व्यक्ति को धमकी मिली कि वह अपनी पत्नी को छोड़ दें। वरन उसकी हत्या कर दी जाएगी। इस धमकी से पीड़ित सहमा हुआ है। इस मामले में पुलिस ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उत्तम विहार कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति ने तहरीर देते हुए पुलिस के बताया कि उसकी पत्नी का व्यवहार पिछले काफी समय से उसके और परिवार के प्रति सही नहीं है। आरोप है कि छह दिसंबर को उसके पास एक व्यक्ति ने कॉल किया और कहा कि वह अपनी पत्नी का साथ छोड़ दें वरना उसकी और उसके भाई की हत्या कर दी जाएगी।