'पत्नी को छोड़ दे नहीं तो जान से मार दूंगा'...पति को आया धमकी भरा कॉल, सता रहा जान का खतरा
सहारनपुर के उत्तम विहार कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति को अपनी पत्नी को छोड़ने की धमकी मिली है, अन्यथा उसकी और उसके भाई की हत्या करने की बात कही गई। पीड़ित ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सहारनपुर। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र स्थित उत्तम विहार कॉलोनी निवासी व्यक्ति को धमकी मिली कि वह अपनी पत्नी को छोड़ दें। वरन उसकी हत्या कर दी जाएगी। इस धमकी से पीड़ित सहमा हुआ है। इस मामले में पुलिस ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
उत्तम विहार कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति ने तहरीर देते हुए पुलिस के बताया कि उसकी पत्नी का व्यवहार पिछले काफी समय से उसके और परिवार के प्रति सही नहीं है। आरोप है कि छह दिसंबर को उसके पास एक व्यक्ति ने कॉल किया और कहा कि वह अपनी पत्नी का साथ छोड़ दें वरना उसकी और उसके भाई की हत्या कर दी जाएगी।
आरोप है कि उसके भाई की भी पहले उसकी पत्नी और उसके प्रेमी द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस मामले की जानकारी पीड़ित की पत्नी को भी है। पीड़ित को अंदेशा है कि उसकी पत्नी और वो व्यक्ति मिलकर उसकी हत्या कराना चाहते हैं। धमकी के बाद परिवार को अनहोनी का खतरा है। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी।
