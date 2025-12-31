'नीले ड्रम वाली घटना याद है न वही हाल करूंगी'...चैटिंग करने से रोका तो पत्नी दे डाली धमकी, घबराया पति पहुंचा थाने
प्रयागराज में एक महिला ने अपने पति को 'नीले ड्रम व ग्लेंडर वाली घटना' की धमकी दी, जब पति ने उसे मोबाइल पर चैटिंग करने और घर से नकदी-जेवर ले जाने से रो ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, प्रयागराज। ‘नीले ड्रम व ग्लेंडर वाली घटना याद है न’, ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारा भी वहीं हाल करुंगी। यह धमकी एक महिला ने अपने पति को दी तो वह घबरा गया। तेजी से घर से निकला और सीधे झूंसी थाने पहुंचकर पत्नी के खिलाफ तहरीर दे दी। पुलिस ने उसकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है।
बंधवा ताहिरपुर के रहने वाले एक व्यक्ति ने वर्ष 2005 में गोरखपुर जनपद की रहने वाली एक युवती से शादी की थी। शादी के दो साल के बाद ही महिला के परिवार में लड़ने झगड़ने के चलते पति ने अल्लापुर में किराये का कमरा ले लिया। वहां अपने बेटे व पत्नी के साथ रह रहा था।
2019 में उसने झूंसी के बंधवा ताहिरपुर के आवासीय कॉलोनी में जमीन लेकर मकान बना लिया। कुछ दिन मामला ठीक-ठाक चला। जब पति काम पर चला जाता तो पत्नी घंटों मोबाइल पर चैटिंग करती। कभी-कभी तो पति के सामने भी चैटिंग करती रहती।
इस बात को लेकर पति-पत्नी में विवाद शुरू हुआ। चार दिन पूर्व महिला अपने पति से लड़ झगड़कर थाने पहुंच गई और उसने पति पर कई आरोप लगाए। मामला सुलझने के बजाय बिगड़ गया।
तीन दिन पूर्व महिला नकदी, जेवर व कुछ सामान लेकर अपने मायके गोरखपुर जाने लगी तो पति ने रोकने की कोशिश की। पति का आरोप है कि उसने कई बार रोका तो पत्नी ने धमकाया कि ज्यादा बोलोगे तो तुमको नीले वाले ड्रम या ग्लेंडर वाली घटना याद होगी, तुम्हारा भी वही हाल कर दूंगी।
यह भी पढ़ें- यूपी में अब अपराधियों पर कसेगा डिजिटल शिकंजा, इस AI एप के जरिए अपराधियों का पता लगाएगी पुलिस
इससे वह भयभीत हो गया। थानाध्यक्ष झूंसी महेश मिश्रा का कहना है कि तहरीर के आधार पर महिला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।