यूपी में अब अपराधियों पर कसेगा डिजिटल शिकंजा, इस AI एप के जरिए अपराधियों का पता लगाएगी पुलिस
कानपुर पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने यक्ष एप लॉन्च किया। यह एआई-आधारित एप बीट पुलिस अधिकारियों को अपराधियों को ट्रैक करने, गैंग विश्लेषण करने और उनकी लोक ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने मंगलवार को सभागार में गोष्ठी आयोजित की। उन्होंने बताया कि यक्ष एप के माध्यम से अब बीट पुलिस अधिकारी तकनीकि रूप से सशक्त तो होंगे ही दारोगा से लेकर ही पुलिस अधिकारी एप को खोलकर अपराधियों का चिह्नाकन व उनकी लोकेशन पता कर सकते हैं।
इस यक्ष एप में बीट पुलिस अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर, जिलाबदर समेत अपराधियों का डाटा अपलोड करेंगे।
पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने पुलिस अधिकारियों को यक्ष एप के ट्रेनिंग माड्यूल से अवगत कराया। यक्ष मोबाइल एप से एआई की सहायता से अपराधियों को ट्रैक करने, गैंग का विश्लेषण करने, बीट स्तर की पुलिसिंग, मालखाना सूचना, गुमशुदा व्यक्ति-अज्ञात शव के बारे में जानकारी, अपराधियों की शिनाख्त आदि के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया।
इसके साथ ही शहर में बढ़ रहे फर्जी बीमा कंपनियों व उनके एजेंट पर निगाह रखने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। मतांतरण संबंधी सूचना व गतिविधियों पर कड़ी निगाह रखने को कहा। उन्होंने ऐसी संस्थाओं की फंडिंग होने पर भी निगाह रखने के निर्देश दिए हैं।
ई-रिक्शा-टेंपो के जोन-सेक्टर होंगे विभाजित
शहर में बढ़ते ई-रिक्शा और टेंपों की वजह से हो रही यातायात समस्या को देखते हुए इनके संचालन की जोन व सेक्टर में विभाजित कर नियोजित रूप से संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया।
इसके लिए एडीसीपी यातायात राजेश पांडेय को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया। वह ई-रिक्शा, आटो-टेंपो के संचालन के लिए एप और अन्य माध्यमों का प्रयोग कर सभी ई-रिक्शा टेंपो का सूचीकरण, नंबर व उनके निर्धारित रूट तय कर संचालन सुनिश्चित करेंगे।
