यूपी में अब अपराधियों पर कसेगा डिजिटल शिकंजा, इस AI एप के जरिए अपराधियों का पता लगाएगी पुलिस

जागरण संवाददाता, कानपुर। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने मंगलवार को सभागार में गोष्ठी आयोजित की। उन्होंने बताया कि यक्ष एप के माध्यम से अब बीट पुलिस अधिकारी तकनीकि रूप से सशक्त तो होंगे ही दारोगा से लेकर ही पुलिस अधिकारी एप को खोलकर अपराधियों का चिह्नाकन व उनकी लोकेशन पता कर सकते हैं।

इस यक्ष एप में बीट पुलिस अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर, जिलाबदर समेत अपराधियों का डाटा अपलोड करेंगे।

पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने पुलिस अधिकारियों को यक्ष एप के ट्रेनिंग माड्यूल से अवगत कराया। यक्ष मोबाइल एप से एआई की सहायता से अपराधियों को ट्रैक करने, गैंग का विश्लेषण करने, बीट स्तर की पुलिसिंग, मालखाना सूचना, गुमशुदा व्यक्ति-अज्ञात शव के बारे में जानकारी, अपराधियों की शिनाख्त आदि के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया।