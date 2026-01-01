Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    सहारनपुर में हुई मुनादी, DM के आदेश पर टोडरपुर शुगर मिल की RC जारी, किसानों का 26 करोड़ से अधिक बकाया  

    By Praveen Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 04:36 PM (IST)

    सहारनपुर में शाकुंभरी शुगर मिल टोडरपुर पर किसानों के 26.86 करोड़ रुपये के बकाया गन्ना भुगतान के लिए जिलाधिकारी के आदेश पर आरसी जारी की गई है। गन्ना आय ...और पढ़ें

    Hero Image

    सहारनपुर में शाकुंभरी शुगर मिल टोडरपुर की आरसी जारी होने पर होती मुनादी।

    संवाद सूत्र, जागरण, साढ़ौली कदीम (सहारनपुर)। शाकुंभरी शुगर मिल टोडरपुर पर किसानों के बकाया गन्ना भुगतान को लेकर गन्ना आयुक्त के आदेश के क्रम में जिलाधिकारी के आदेश पर बुधवार को 26 करोड़ 86 लाख 92 हजार रुपये की आरसी जारी की गई है। जिसमें मिल को भुगतान के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। दी गई समय अवधि में भुगतान न होने पर मिल से वसूली की आगामी कार्रवाई की जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्षेत्र की शाकंभरी शुगर मिल टोडरपुर पर पिछले पेराई सत्र का 30 करोड़ 70 लाख रुपया बकाया था। जिसके भुगतान की मांग को लेकर पिछले तीन महीने से क्षेत्र के किसान मिल गेट पर धरना दे रहे हैं। मिल प्रबंधन द्वारा भुगतान के संबंध में कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया था। आंदोलन के बीच कई बार प्रशासन ने बकाया गन्ना भुगतान कराए जाने के आश्वासन दिए मिल प्रबंधन द्वारा भी कई बार भुगतान करने की बात कही गई लेकिन कोई भी आश्वासन खरा नहीं उतरा।

    जिलाधिकारी मनीष बंसल को कई बार किसानों व कि किसानों के विभिन्न संगठनों का प्रतिनिधिमंडल मिला उन्होंने आश्वासन दिया कि भुगतान कराया जाएगा। चीनी मिल पर किसानों के गन्ने के भुगतान के अलावा बैंक का भी बकाया चल रहा है। स्पीच जिलाधिकारी के आवास आदेश के बाद मिल से चीनी की बिक्री की गई जिससे किसानों के खाते में 4 करोड़ 76 लाख 79 हजार रुपए का भुगतान भेजा गया। लेकिन यह भुगतान किसानों के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के अलावा कुछ नहीं था।

    यह भी पढ़ें- 12वीं के छात्र ने बनाया AI पालना, रोते बच्चे को हंसाएगा, झुलाएगा, लोरी सुनाएगा, इसके साथ और भी हैं इसकी वि‍शेषताएं

    गन्ना आयुक्त मिनस्ती एस के आदेश के बाद जिलाधिकारी मनीष बंसल ने अवशेष गन्ना भुगतान अंशदान व विलंबित अवधि के देय ब्याज की वसूली के लिए आरसी जारी करने के आदेश जारी किए। इन्हीं आदेशों के क्रम में अधिकारी मानवेंद्र सिंह के आदेश पर तहसीलदार विजयपाल सिंह ने आरसी जारी की।

    नायब तहसीलदार भूपेंद्र सिंह राजस्व टीम के साथ बुधवार को चीनी मिल पहुंचे और मिल प्रबंधक को आरसी प्रपत्र रिसीव कराया। व्यापक प्रचार प्रसार के लिए इस अवसर पर मुनादी भी कराई गई। एसडीएम मानवेंद्र सिंह ने बताया कि आरसी के अनुसार धनराशि को यदि 15 दिन कि समय अवधि में भुगतान नहीं किया गया तो राजस्व विभाग द्वारा मिल पर वसूली की आगामी कार्रवाई की जाएगी।