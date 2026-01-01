Language
    सहारनपुर में दर्दनाक हादसा: डंपर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, चचेरा भाई घायल

    By Sanju Kumar Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 07:44 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। बेहट कोतवाली क्षेत्र में कलसिया-फतेहपुर मार्ग पर गांव संसारपुर के पास डंपर ने बाइक में टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई जबकि उसका चचेरा भाई घायल हो गया।

    सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को सीएचसी में भर्ती कराया। पोस्टमार्टम के बाद शव को स्वजन अपने गांव ले गए। जहां पर अंतिम संस्कार हुआ। दोनों युवक बेहट क्षेत्र में दवाई लेने के लिए आए थे।

    घटना बुधवार सुबह नौ बजे की है। हरिद्वार के भगवानपुर थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव निवासी 25 वर्षीय सुमित पुत्र कलवा चचेरे भाई मोहित पुत्र धर्म सिंह के साथ बेहट क्षेत्र में किसी निजी चिकित्सक के यहां दवाई लेने के लिए बाइक द्वारा आ रहे थे।

    जैसे ही बाइक सवार युवक संसारपुर गांव में पुल के पास पहुंचे तो पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने मोड़ पर इनकी बाइक में साइड मार दी। जिससे बाइक चला रहा सुमित डंपर की ओर गिरा जबकि उसकी मां और मोहित सड़क दूसरी साइड सड़क पर गिरे, सुमित को डंपर कुचलकर निकल गया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

    दुर्घटना होते ही चालक डंपर को लेकर भाग गया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायल मोहित को सीएचसी पहुंचाया और उससे जानकारी कर उनके स्वजन को सूचना दी। पुलिस शव को भी सीएचसी ले आई थी जहां से उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सूचना मिलने पर क्षेत्र के गांव पटलोकर से मृतक के रिश्तेदार भी सीएचसी व कोतवाली पहुंच गए थे।

    लोगों के लिए काल बने डंपर

    28 नवंबर को सहारनपुर के गागलहेड़ी थाना क्षेत्र के सैयद माजरा गांव के पास दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे पर भीषण सड़क हादसे में बजरी से भरा एक अनियंत्रित डंपर कार पर पलट गया था। जिससे कार में सवार एक ही परिवार के भाई, मां, बेटा, बेटी, दामाद समेत सात लोगों की मौत हो गई थी। जो एक अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे।

    हादसा इतना भयानक था कि कार पूरी तरह पिचक गई और शवों को निकालने के लिए क्रेन और कटर का इस्तेमाल करना पड़ा था। इसके कुछ दिनों बाद इसी प्वाइंट पर दुर्घटनाग्रस्त हुए डंपर में चालक की मौत हो गई थी, जबकि हेल्पर गंभीर रूप से घायल हो गया था।

    बीती 15 दिसंबर को सरसावा थाना क्षेत्र के गांव कुतुबपुर निवासी 27 वर्षीय मोनिका पत्नी बिरज अपने जेठ पवनेश के साथ बाइक से नकुड़ में डॉक्टर के पास दवाई लेने जा रही थीं। दोनों हसनपुर गांव के पास पहुंचे, बाइक चला रहा पवनेश वाहन को ओवरटेक करने लगा। इसी दौरान सामने से तेज रफ्तार में आ गया था।

    डंपर से बाइक टकराकर गिर गई। पवनेश सड़क किनारे जा गिरा, जबकि मोनिका सड़क पर गिर पड़ीं और डंपर का पहिया उनके पैरों को कुचलता हुआ निकल गया था। इस हादसे में महिला की मौत हो गई थी।

    अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। डंपरों को जुर्माने के साथ सीज भी किया जाता है। अभियान जारी है। डंपरों पर कार्रवाई होगी।

                                                                              शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव, एसपी ट्रैफिक