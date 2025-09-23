पेट्रोल लेकर पानी की टंकी पर चढ़ा कर्मचारी, आत्मदाह की दी धमकी, आगरा से सहारनपुर आने पर भी समस्या नहीं हुई दूर
Saharanpur News सहारनपुर के राजकीय मेडिकल कालेज में एक कर्मचारी छह महीने से वेतन न मिलने के कारण पानी की टंकी पर चढ़ गया। आगरा से स्थानांतरित होकर आए इस कर्मचारी ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की धमकी दी। कर्मचारी ने बताया कि आगरा में भी उसका वेतन बकाया था जिससे परिवार का पालन-पोषण मुश्किल हो रहा है।
जागरण संवाददाता, सहारनपुर। छह माह का बकाया वेतन न मिलने और समस्याओं का निराकरण न होने से परेशान राजकीय मेडिकल कालेज का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मंगलवार को बोतल में पेट्रोल लेकर परिसर में बनी पानी की टंकी पर चढ़ गया। सरसावा थाना पुलिस और मेडिकल कालेज के प्राचार्य ने उसे नीचे आने के लिए कहा, लेकिन वह उच्चाधिकारियों को मौके पर बुलाने की जिद पर अड़ा रहा। बाद में नकुड़ एसडीएम ने उसे समझाकर नीचे उतारा और उसकी समस्या के समाधान का आश्वासन दिया।
राजकीय मेडिकल कालेज के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कमल पुत्र देवराज छह माह का बकाया वेतन न मिलने का आरोप लगाते हुए मंगलवार सुबह करीब 11 बजे मेडिकल कालेज परिसर स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गया। वह टंकी के ऊपर से चिल्लाने लगा कि मेडिकल कालेज प्रशासन उसका छह माह का वेतन नहीं दे रहा है।
उसने पेट्रोल से भरी बोतल दिखाते कहा कि अगर वेतन नहीं मिला तो वह पेट्रोल अपने ऊपर छिड़ककर आत्मदाह कर लेगा। इसका पता चलते ही कालेज के प्राचार्य डा. सुधीर राठी, थानाध्यक्ष विनोद कुमार मौके पर पहुंचे और वार्ड ब्वाय कमल को नीचे उतरने को कहा, लेकिन उसने दो टूक कहा कि जब तक मौके पर डीएम नहीं आएंगे, वह नीचे नहीं उतरेगा। बाद में पहुंचे नकुड़ एसडीम सुरेंद्र कुमार और सीओ अशोक सिसोदिया ने उसे समझाकर नीचे उतारा।
यह भी पढ़ें- मां-बेटे मिट्टी के तेल से भरी बोतल और माचिस लेकर पहुंचे, मेरठ कमिश्नर आफिस के गेट पर उड़ेल लिया अपने ऊपर तेल
एसडीएम के पूछने पर वार्ड ब्वाय ने बताया कि वह आगरा मेडिकल कालेज में कुक के पद पर कार्यरत था। वहां प्राचार्य ने छह माह का वेतन नहीं दिया और उसे सहारनपुर के राजकीय मेडिकल कालेज पिलखनी स्थानांतरित कर दिया गया।
आरोप लगाया कि यहां भी प्राचार्य ने एक माह का वेतन रोका हुआ है। इससे उसे परिवार का पालन पोषण करना दुश्वार हो गया। वार्ड ब्वाय ने वेतन दिलाए जाने की मांग को लेकर एसडीएम को प्रार्थना पत्र भी दिया। इस बीच भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष सचिन व श्रीराम सेना के जिला अध्यक्ष राहुल जोगी भी कुछ कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंच गए थे।
सीओ नकुड़ सुरेंद्र कुमार ने बताया कि वार्ड ब्वाय कमल पहले आगरा मेडिकल कालेज में तैनात था। वह स्थानांतरित होकर यहां आया है। छह माह का वेतन आगरा मेडिकल कालेज का रुका हुआ है। वार्ड ब्वाय के प्रार्थना पत्र को डीएम के पास भिजवाया जा रहा है। वहां से यह पत्र आगरा डीएम के पास भेजा जाएगा। सारे प्रकरण की जांच सीओ नकुड़ को सौंपी गई है।
राजकीय मेडिकल कालेज पिलखनी के प्राचार्य डा. सुधीर राठी ने कहा कि कर्मचारी की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर तीन चिकित्सकों की कमेटी गठित की गई है। कमेटी से 48 घंटे में रिपोर्ट मांगी गई है।
