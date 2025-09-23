मां-बेटे मिट्टी के तेल से भरी बोतल और माचिस लेकर पहुंचे, मेरठ कमिश्नर आफिस के गेट पर उड़ेल लिया अपने ऊपर तेल

Meerut News मेरठ की प्रीत विहार कालोनी में कालोनी में फैक्ट्रियों और गोदामों से भारी वाहनों के आवागमन से दुर्घटनाएं होती रहती हैं। पिछले साल एक बच्ची की मौत के बाद से ही परिवार हाइट गेज की मांग कर रहा है ताकि भारी वाहनों का प्रवेश रोका जा सके। मंगलवार को मांग पूरी न होने पर रोष जताते हुए मां-बेटे ने कमिश्नर कार्यालय पर आत्मदाह का प्रयास किया।

जागरण संवाददाता, मेरठ। गढ़ रोड स्थित प्रीत विहार कालोनी में गली के मोड पर हाइट गेज लगाने की मांग को लेकर मंगलवार को मां और बेटे ने कमिश्नर कार्यालय के गेट पर पहुंचकर अपने ऊपर मिट्टी का तेल उड़ेलकर आत्मदाह का प्रयास किया। पुलिस ने उनको जैसे तैसे करके रोका।

कालोनी में फैक्ट्री और कई गोदाम संचालित होते हैं। उनके ट्रकों के आवागमन से कालोनी में दुर्घटनाएं होती रहती हैं। पिछले साल तीन अगस्त को युवक की डेढ़ साल की भतीजी की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। पीड़ित परिवार और कॉलोनी के लोग तभी से हाइट गेज लगाने की मांग कर रहे हैं।

गढ़ रोड स्थित प्रीत विहार कालोनी के लोगों का आरोप है कि कालोनी में कई फैक्ट्रियां और गोदाम संचालित होते हैं। उनके भारी ट्रक और अन्य वाहन यहां दिन-रात आते हैं। ऐसे ही वाहन की चपेट में जाकर पिछले साल तीन अगस्त को डेढ़ साल की बच्ची की मृत्यु हो गई थी।

मृतक के चाचा विक्रम तभी से कालोनी में गली के मोड पर हाइट गेज लगाकर भारी वाहनों को प्रतिबंधित करने की मांग कर रहे हैं। पिछले एक साल में कई बार कमिश्नर से मिलकर यह मांग कर चुके हैं। पिछले बृहस्पतिवार को भी कालोनी के लोग कमिश्नर से मिले थे। कमिश्नर ने नगर आयुक्त से फोन पर बात करके हाइट गेज लगाने का निर्देश दिया था।

हाइट गेज न लगने से निराश विक्रम और उसकी मां शकुंतला देवी मंगलवार को हाथों में मिट्टी के तेल से भरी बोतल और माचिस लेकर कमिश्नर कार्यालय के गेट पर पहुंचे और दोनों ने अचानक अपने ऊपर तेल डालकर आग लगाने का प्रयास किया।

वहां तैनात पुलिस बल जैसे तैसे पकड़ा और आग लगने से रोका। इस दौरान विक्रम ने चिल्ला चिल्लाकर नगर निगम अफसरों पर आरोप लगाया की बड़े लोगों के दबाव में आकर नगर निगम हाइट गेज नहीं लग रहा जिससे अन्य लोगों की जान भी खतरे में है। पुलिस ने नौचंदी थाना पुलिस को बुलाकर दोनों को सौंप दिया।