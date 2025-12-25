Language
    दिल्ली-यमुनोत्री हाईवे पर तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई, बनी आग का गोला

    By Praveen Kumar Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 11:02 AM (IST)

    दिल्ली-यमुनोत्री हाईवे पर सहारनपुर के पास एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर आग का गोला बन गई। यह घटना तेज गति के कारण हुई, जिससे कार बुरी तरह क्षतिग ...और पढ़ें

    Hero Image

    कार में लगी आग को बुझाते दमकल कर्मी।

    संवाद सूत्र जागरण, सहारनपुर। दिल्ली-यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-709बी) पर देर शाम एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे कार में भीषण आग लग गई।

    हादसे में कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई, लेकिन राहगीरों की सूझबूझ और साहस से कार चालक को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। हालांकि, सुरक्षित निकाले जाने के बाद चालक मौके से फरार हो गया।

    घटना सहारनपुर से दिल्ली की ओर जा रही कार की है, जो दरियापुर मोड़ के पास हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तेज धमाके की आवाज के साथ कार डिवाइडर से टकराई और तुरंत आग की लपेट में आ गई। हाइवे पर रुके राहगीरों ने तुरंत कार के दरवाजे तोड़कर चालक को बाहर निकाला।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कार में केवल चालक ही सवार था। आग लगने से हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और यातायात ठप हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड की टीम बुलाई, जिसने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

    इसके बाद जली हुई कार को सड़क से हटवाकर आवागमन बहाल कराया गया। थाना प्रभारी नवीन कुमार सैनी ने बताया कि हादसे की कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। फरार चालक की तलाश की जा रही है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार को हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है।

