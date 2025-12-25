दिल्ली-यमुनोत्री हाईवे पर तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई, बनी आग का गोला

संवाद सूत्र जागरण, सहारनपुर। दिल्ली-यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-709बी) पर देर शाम एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे कार में भीषण आग लग गई।

हादसे में कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई, लेकिन राहगीरों की सूझबूझ और साहस से कार चालक को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। हालांकि, सुरक्षित निकाले जाने के बाद चालक मौके से फरार हो गया।

घटना सहारनपुर से दिल्ली की ओर जा रही कार की है, जो दरियापुर मोड़ के पास हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तेज धमाके की आवाज के साथ कार डिवाइडर से टकराई और तुरंत आग की लपेट में आ गई। हाइवे पर रुके राहगीरों ने तुरंत कार के दरवाजे तोड़कर चालक को बाहर निकाला।