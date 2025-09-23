Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'साहब, मुझे बचा लो...', थाने पहुंचकर पत‍ि बोला- आराम करने के लिए लेटा था तभी पत्नी ने कर दी ये हरकत

    By Jagran News Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 10:14 PM (IST)

    रामपुर जिले के मिलक इलाके में एक पत्नी द्वारा पति पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। सोमेंद्र गंगवार नामक व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी ने उस पर बिना किसी कारण के हमला किया। उसने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। पुलिस ने बताया कि दोनों के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा है और मामले की जांच की जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    कोतवाली पहुंचकर युवक ने लगाई पत्नी से बचाने की गुहार।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    संवाद सहयोगी, मिलक (रामपुर) । आपस में कहासुनी के बाद पत्नी ने चाकू से वार कर पति को घायल कर दिया। घायल अवस्था में कोतवाली पहुंचकर युवक ने पत्नी से बचाए जाने की गुहार पुलिस से लगाई।

    कोतवाली क्षेत्र के सिहारी गांव निवासी सोमेंद्र गंगवार मंगलवार की शाम साढ़े चार बजे घायल अवस्था में कोतवाली पहुंचा। उसने पुलिस को बताया कि सात माह पूर्व उसका विवाह मिलक थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती से हुआ है। शादी के बाद से ही पत्नी का व्यवहार उसके और स्वजन के साथ ठीक नहीं रहा। वह उसके और माता-पिता के साथ गालियां देते हुए अभद्रता करती रहती है।  पत्नी के साथ सास ससुर भी उसे और स्वजन को धमकाते हैं। झूठे केस में फंसाने की धमकी देते हैं। पत्नी के कारण स्वजन ने उससे संबंध विच्छेद कर लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोमेंद्र ने आरोप लगाया कि मंगलवार की दोपहर 2:30 बजे पत्नी ब‍िना कारण उससे गाली-गलौज करने लगी। वह नजर अंदाज करके आराम करने के लिए लेट गया। पत्नी ने जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला कर दिया। स्वयं को बचाने के प्रयास में चाकू उसके दाएं पैर में जा लगा। उसके शोर मचाने पर ग्रामीण आ गए। उसने पत्नी से जान और माल का खतरा बताते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की।

    हल्का दरोगा सुनील कुमार ने बताया कि युवक और उसकी पत्नी का महिला थाना परामर्श केंद्र में पारिवारिक विवाद चल रहा है। पुलिस को पीड़ित की ओर से कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है।

    यह भी पढ़ें- आजम खान को लेकर सरकार का रुख अभी भी सख्‍त, स्वागत में पहुंचे सपाइयों के 73 वाहनों का कटा चालान