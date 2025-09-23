संवाद सहयोगी, मिलक (रामपुर) । आपस में कहासुनी के बाद पत्नी ने चाकू से वार कर पति को घायल कर दिया। घायल अवस्था में कोतवाली पहुंचकर युवक ने पत्नी से बचाए जाने की गुहार पुलिस से लगाई।

कोतवाली क्षेत्र के सिहारी गांव निवासी सोमेंद्र गंगवार मंगलवार की शाम साढ़े चार बजे घायल अवस्था में कोतवाली पहुंचा। उसने पुलिस को बताया कि सात माह पूर्व उसका विवाह मिलक थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती से हुआ है। शादी के बाद से ही पत्नी का व्यवहार उसके और स्वजन के साथ ठीक नहीं रहा। वह उसके और माता-पिता के साथ गालियां देते हुए अभद्रता करती रहती है। पत्नी के साथ सास ससुर भी उसे और स्वजन को धमकाते हैं। झूठे केस में फंसाने की धमकी देते हैं। पत्नी के कारण स्वजन ने उससे संबंध विच्छेद कर लिया है।