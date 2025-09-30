मसवासी में ट्रैक्टर के आगे तेंदुए के दौड़ने का वीडियो वायरल होने से ग्रामीणों में दहशत है। तेंदुए ने एक ग्रामीण के घर में घुसकर बकरी को मार डाला जिसके बाद भी वन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति आक्रोश है क्योंकि तेंदुए को पकड़ने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं जिससे उन्हें अपने बच्चों की सुरक्षा की चिंता है।

संवाद सूत्र, मसवासी। ट्रैक्टर के आगे दौड़ते तेंदुए का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ है। कुछ ग्रामीण ट्रैक्टर से तेंदुए का पीछा कर रहे हैं और तेंदुआ आगे जाकर गन्ने के खेत में घुसकर छिप गया। घटना सोशल मीडिया पर वायरल होने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। तेंदुए द्वारा घर से बकरी उठाकर ले जाने के बाद भी वन विभाग का कोई कर्मचारी या अधिकारी मौके पर जांच के लिए नहीं पहुंचा है। वन विभाग के द्वारा जंगल में पिंजरा न लगाए जाने से ग्रामीणों में विभाग के प्रति आक्रोश पनप रहा है। जो कभी भी विस्फोटक का रूप धारण कर सकता है।

रविवार की देर रात क्षेत्र के गांव कुंदनपुर खादर निवासी किसान काले अपने घर में सो रहा था। देर रात को घर में दीवार फांदकर घुसा तेंदुआ बकरी को जबड़ों में दबाकर उठा ले गया था। तेंदुए के द्वारा घर में घुसकर बकरी को ले जाने की जानकारी जब ग्रामीणों को हुई तब ग्रामीण सकते में आ गए। ग्रामीणों के द्वारा मामले की सूचना वन विभाग को दी गई। लेकिन सूचना के बाद भी कोई भी कर्मचारी या अधिकारी गांव नहीं पहुंचा।