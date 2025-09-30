आजम द्वारा अमर सिंह के परिवार पर आपत्तिजनक बयानबाजी के मामले में नहीं हो सकी बहस, अब 15 अक्टूबर को होगी सुनवाई

पूर्व सांसद अमर सिंह के परिवार पर आजम खां के आपत्तिजनक बयान का मामला अब अंतिम चरण में है। अभियोजन की बहस पूरी हो चुकी है लेकिन बचाव पक्ष के स्थगन के कारण 15 अक्टूबर को सुनवाई होगी। अमर सिंह ने 2018 में आजम खां के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसके बाद मामला रामपुर स्थानांतरित हो गया।

जागरण संवाददाता, रामपुर। पूर्व सांसद अमर सिंह के परिवार को लेकर आजम खां द्वारा आपत्तिजनक बयान देने का मामला फैसले के करीब पहुंच गया है। इसमें अंतिम बहस चल रही है। अभियोजन की बहस पूरी हो चुकी है। मंगलवार को बचाव पक्ष को बहस करनी थी, लेकिन आजम खां के अधिवक्ता की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र दाखिल किया, जिसके कारण बहस नहीं हो सकी। अब 15 अक्टूबर को सुनवाई होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अमर सिंह की ओर से लखनऊ के गोमतीनगर थाने में वर्ष 2018 में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें कहा था कि आजम खां ने 23 अगस्त 2018 को एक न्यूज चैनल को साक्षात्कार दिया था। इस दौरान अमर सिंह से संबंधित सवाल पर आजम खां ने उनके परिवार को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। बाद में यह मामला लखनऊ से रामपुर स्थानांतरित हो गया, क्योंकि आजम खां ने यह साक्षात्कार जौहर यूनिवर्सिटी में दिया था, जो थाना अजीमनगर क्षेत्र में आती है।