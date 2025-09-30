Language
    आजम द्वारा अमर सिंह के परिवार पर आपत्तिजनक बयानबाजी के मामले में नहीं हो सकी बहस, अब 15 अक्टूबर को होगी सुनवाई

    By Bhaskar Singh Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 04:56 PM (IST)

    पूर्व सांसद अमर सिंह के परिवार पर आजम खां के आपत्तिजनक बयान का मामला अब अंतिम चरण में है। अभियोजन की बहस पूरी हो चुकी है लेकिन बचाव पक्ष के स्थगन के कारण 15 अक्टूबर को सुनवाई होगी। अमर सिंह ने 2018 में आजम खां के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसके बाद मामला रामपुर स्थानांतरित हो गया।

    आजम खां द्वारा अमर सिंह के परिवार पर आपत्तिजनक बयानबाजी के मामले में नहीं हो सकी बहस।

    जागरण संवाददाता, रामपुर। पूर्व सांसद अमर सिंह के परिवार को लेकर आजम खां द्वारा आपत्तिजनक बयान देने का मामला फैसले के करीब पहुंच गया है। इसमें अंतिम बहस चल रही है। अभियोजन की बहस पूरी हो चुकी है। मंगलवार को बचाव पक्ष को बहस करनी थी, लेकिन आजम खां के अधिवक्ता की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र दाखिल किया, जिसके कारण बहस नहीं हो सकी। अब 15 अक्टूबर को सुनवाई होगी।

    अमर सिंह की ओर से लखनऊ के गोमतीनगर थाने में वर्ष 2018 में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें कहा था कि आजम खां ने 23 अगस्त 2018 को एक न्यूज चैनल को साक्षात्कार दिया था। इस दौरान अमर सिंह से संबंधित सवाल पर आजम खां ने उनके परिवार को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। बाद में यह मामला लखनऊ से रामपुर स्थानांतरित हो गया, क्योंकि आजम खां ने यह साक्षात्कार जौहर यूनिवर्सिटी में दिया था, जो थाना अजीमनगर क्षेत्र में आती है।

    अजीमनगर थाना पुलिस ने इसकी विवेचना पूरी कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिए थे। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। अभियोजन की गवाही पूरी हो गई है। बचाव पक्ष ने गवाह व सफाई साक्ष्य पेश करने करने से मना कर दिया था। इसके बाद पत्रावली अंतिम बहस में लग गई थी। शुक्रवार से अंतिम बहस शुरू हो गई है। अंतिम बहस पूरी होने के बाद कभी भी फैसला आ सकता है।

