आजम खान ने दिल्ली से लौटने के बाद मीडिया से बात करते हुए धीमा जहर दिए जाने के सवाल पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उन्हें समझने में गलती हुई। उन्होंने मुख्तार अंसारी की खबर से सतर्क होकर खाने-पीने के मामले में सावधानी बरती। आजम खान ने जेल में खाना बनाने की बात को भी गलत बताया और कहा कि वे बहुत कम खाना खाते थे।

जागरण संवाददाता, रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान दिल्ली से लौट आए हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की। जेल में धीमा जहर दिए जाने के सवाल पर उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि समझने में गलती हुई है। हमने यह कहा था कि टीवी और अखबारों पर जब मुख्तार अंसारी के इंतकाल की खबर आई और यह भी खबर चली कि उनको धीमा जहर दिया गया। उस खबर से मुझ पर यह असर हुआ कि मैं खाने-पीने के मामले में सतर्क हो गया, ताकि ऐसी कोई बात मेरे साथ न हो जाए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जेल में मेरे द्वारा खाना बनाने की बात भी सही नहीं है। मैं जेल में दोपहर में एक रोटी खाता था और रात में आधी रोटी खाता था। मैं नीबू से अचार बनाकर उससे रोटी खा लेता था। कुछ दिन पूर्व दिल्ली में उनसे मिलने पहुंचे पत्रकार ने दावा किया था कि आज़म खान ने कहा है कि जेल में उन्हें धीमा ज़हर दिया जा रहा था। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी प्राथमिकता पहले अपनी सेहत सुधारने की है। इसके बाद आगे की रणनीति तय करूंगा।

सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आने के सवाल पर कहा कि हमें भी अखबार के माध्यम से जानकारी हुई है। इस गरीब का गली में घर है, जहां बरसात में दो ढाई फिट पानी भर जाता है। ऐसे में हमारे घर कोई भी बड़ा आदमी आएगा तो यह हमारे लिए इज्जत अफजाई होगी।