    रामपुर में पशु चराने गए बुजुर्ग की रामगंगा नदी में डूबने से मौत, मछुआरों के जाल में फंसने से शव मिला

    By Jagran News Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 03:56 PM (IST)

    रामपुर में रामगंगा नदी में डूबने से एक वृद्ध की मृत्यु हो गई। अल्लू नामक 65 वर्षीय व्यक्ति मवेशी चराने गया था और वापस नहीं लौटा। बाद में उसका शव मछुआरों के जाल में फंसा मिला। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया जिसके बाद पुलिस ने पंचनामा भरकर शव सौंप दिया।

    पशु चराने गये वृद्ध की रामगंगा नदी में डूबने से मौत।

    जागरण संवाददाता, रामपुर। पशु चराते समय रामगंगा नदी में डूबने से वृद्ध की मौत हो गई। सोमवार सुबह करीब तीन किलोमीटर दूर मधुपुरी गांव के पास वृद्ध का शव मछुआरों द्वारा लगाए गए जाल में फंसा मिला।

    मुहल्ला खेड़ा निवासी अल्लू (65) वर्ष रविवार दोपहर मवेशियों को चराने के लिए रामगंगा नदी किनारे गया था। देर शाम तक जब वह वापस नहीं लौटा तो परिजनो को चिंता होने लगी। इसी बीच मवेशी खुद-ब-खुद घर आ गए। लेकिन, अल्लू का कोई पता नहीं लग पाया।

    परिजनों ने मुहल्ले वालों के साथ अल्लू की तलाश शुरू की। रातभर नदी किनारे व आसपास तलाश करते रहे। पुलिस को भी सूचना दी गई।

    पुलिस ने भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। सोमवार सुबह मधुपुरी गांव के पास मछुआरों ने देखा कि नदी में लगाए गए जाल में एक शव फंसा हुआ है। तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नदी से बाहर निकलवाया गया।

    स्वजन ने शव की शिनाख्त अल्लू के रूप में की। थाना प्रभारी अजय कुमार मिश्रा ने बताया कि स्वजन से शव का पोस्टमार्टम कराने को कहा, लेकिन उन्होंने इंकार कर दिया। जिसपर परिजनों की सहमति से पंचनामा भरकर शव उन्हें सौंप दिया गया। परिजन, शव लेकर घर चले गए।