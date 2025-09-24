Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रामपुर में पांच से 31 अक्टूबर तक चलेगा विशेष संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान, DM ने अधिकारियों को द‍िए ये न‍िर्देश

    By Rajesh Kumar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 04:41 PM (IST)

    रामपुर के जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह ने संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए विभागीय अधिकारियों को माइक्रो प्लान जमा करने के सख्त निर्देश दिए। दस्तक अभियान के तहत आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों को बीमारियों से बचाने के उपाय बताएंगी। उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों और मलिन बस्तियों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    पांच से 31 अक्टूबर तक चलेगा विशेष संचारी रोग नियंत्रण व दस्तक अभियान।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, रामपुर। जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभाग अपनी-अपने जिम्मेदारी तय करते हुए माइक्रो प्लान शीघ्र मुख्य चिकित्साधिकारी को उपलब्ध करा दें। इसमें किसी भी दशा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जो विभाग समय पर माइक्रो प्लान नहीं देंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने स्पष्ट किया कि दस्तक अभियान के अंतर्गत आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों को संचारी रोगों से बचाव के उपाय बताएं। यह अभियान गांव-गांव, मुहल्ले और वार्डों में चलाया जाएगा। आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों को संचारी रोगों की जानकारी देने के साथ उन्हें व्यावहारिक तरीके से बीमारी से बचाव के लिए प्रेरित भी करें। अभियान में हाई रिस्क क्षेत्र और मलिन बस्तियों में विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

    जिलाधिकारी ने हाई रिस्क क्षेत्र और मलिन बस्तियों में विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। ऐसे स्थानों पर विशेष सफाई अभियान चलाया जाए। स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बनाकर अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सत्य प्रकाश, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. ब्रजेश चंद्र सक्सेना, जिला पंचायतराज अधिकारी नत्थूलाल गंगवार, जिला विद्यालय निरीक्षक अंजलि अग्रवाल, जिला बेसिक शिक्षाधिकारी कल्पना देवी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

    यह भी पढ़ें- आजम खान के घर के अंदर की पहली तस्‍वीर आई सामने, पत‍ि को सामने देख भावुक हो गईं पत्नी तजीन फात्‍मा