रामपुर के जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह ने संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए विभागीय अधिकारियों को माइक्रो प्लान जमा करने के सख्त निर्देश दिए। दस्तक अभियान के तहत आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों को बीमारियों से बचाने के उपाय बताएंगी। उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों और मलिन बस्तियों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

जागरण संवाददाता, रामपुर। जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभाग अपनी-अपने जिम्मेदारी तय करते हुए माइक्रो प्लान शीघ्र मुख्य चिकित्साधिकारी को उपलब्ध करा दें। इसमें किसी भी दशा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जो विभाग समय पर माइक्रो प्लान नहीं देंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि दस्तक अभियान के अंतर्गत आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों को संचारी रोगों से बचाव के उपाय बताएं। यह अभियान गांव-गांव, मुहल्ले और वार्डों में चलाया जाएगा। आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों को संचारी रोगों की जानकारी देने के साथ उन्हें व्यावहारिक तरीके से बीमारी से बचाव के लिए प्रेरित भी करें। अभियान में हाई रिस्क क्षेत्र और मलिन बस्तियों में विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।