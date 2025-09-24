Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आजम खान के घर के अंदर की पहली तस्‍वीर आई सामने, पत‍ि को सामने देख भावुक हो गईं पत्नी तजीन फात्‍मा

    By Bhaskar Singh Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 03:27 PM (IST)

    सपा नेता आजम खान सीतापुर जेल से रिहा होकर रामपुर स्थित अपने घर पहुंचे जहाँ हजारों समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। फूलों की वर्षा की गई और जिंदाबाद के नारे लगाए गए। घर में उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा भावुक हो गईं। आजम खान ने उनका और परिवार के अन्य सदस्यों का हालचाल जाना।

    prefferd source google
    Hero Image
    जेल से रिहा होने के बाद घर पहुंचने पर परिवार के बीच बैठकर वार्ता करते आजम खां। सौजन्य- इंटरनेट मीडिया

    जागरण संवाददाता, रामपुर। सपा नेता आजम खान सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद रामपुर अपने घर पहुंचे। उनके स्वागत के लिए घर के बाहर हजारों लोगों की भीड़ थी। भीड़ ने फूलों से उनका स्वागत किया। जिंदाबाद के नारे लगाए। आजम खान ने हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया और अपने घर के अंदर चले गए। पत्नी पूर्व सांसद डॉ. तजीन फात्मा उन्हें देख भावुक हो गईं। उनकी आंखें भर आईं। आजम खां ने उनका हालचाल पूछा और अंदर पहुंचे और परिवार के सदस्यों से मिले। पत्नी व अन्य स्वजन से काफी देर तक बात करते रहे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बता दें, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खां ने मंगलवार को सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद 23 माह बाद खुली हवा में सांस ली। वह यहां बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में सजा के बाद से जेल में थे। रिहाई के बाद रामपुर पहुंचे आजम खां का रास्ते में शाहजहांपुर और बरेली में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। उनके बसपा में जाने के लग रहे कयासों के बीच आजम खां ने कहा कि पहले वह अपनी सेहत सुधारेंगे, फिर भविष्य के बारे में सोचेंगे। यह पूछे जाने पर क्या उनके साथ न्याय हुआ, आजम ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कह सकता।

    हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद मंगलवार को रिहा किए गए आजम सीतापुर जेल में कुल 701 दिन रहे व इससे पहले पांच दिन रामपुर जेल में रहे। 2020 से 2022 में भी वह 814 दिन जेल में रहे थे। पिछले साढ़े आठ वर्षों में आजम के खिलाफ दर्ज किए गए कुल 111 मुकदमों में तेजी से कार्रवाई हुई।

    यह भी पढ़ें- आजम खान के भड़काऊ भाषण का एक और मामला फैसले के करीब पहुंचा, अभियोजन को करनी है बहस