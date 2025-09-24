सपा नेता आजम खान सीतापुर जेल से रिहा होकर रामपुर स्थित अपने घर पहुंचे जहाँ हजारों समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। फूलों की वर्षा की गई और जिंदाबाद के नारे लगाए गए। घर में उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा भावुक हो गईं। आजम खान ने उनका और परिवार के अन्य सदस्यों का हालचाल जाना।

जागरण संवाददाता, रामपुर। सपा नेता आजम खान सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद रामपुर अपने घर पहुंचे। उनके स्वागत के लिए घर के बाहर हजारों लोगों की भीड़ थी। भीड़ ने फूलों से उनका स्वागत किया। जिंदाबाद के नारे लगाए। आजम खान ने हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया और अपने घर के अंदर चले गए। पत्नी पूर्व सांसद डॉ. तजीन फात्मा उन्हें देख भावुक हो गईं। उनकी आंखें भर आईं। आजम खां ने उनका हालचाल पूछा और अंदर पहुंचे और परिवार के सदस्यों से मिले। पत्नी व अन्य स्वजन से काफी देर तक बात करते रहे।

बता दें, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खां ने मंगलवार को सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद 23 माह बाद खुली हवा में सांस ली। वह यहां बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में सजा के बाद से जेल में थे। रिहाई के बाद रामपुर पहुंचे आजम खां का रास्ते में शाहजहांपुर और बरेली में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। उनके बसपा में जाने के लग रहे कयासों के बीच आजम खां ने कहा कि पहले वह अपनी सेहत सुधारेंगे, फिर भविष्य के बारे में सोचेंगे। यह पूछे जाने पर क्या उनके साथ न्याय हुआ, आजम ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कह सकता।