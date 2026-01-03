रामपुर पुलिस का 'सिक्सर' पर 'सिक्सर'! यूपी-112 रैंकिंग में लगातार 16वीं बार प्रदेश में नंबर-1

जागरण संवाददाता, रामपुर। डायल यूपी 112 में रामपुर जिले ने एक बार फिर बाजी मार ली है। लगातार 16वीं बार प्रदेश में रामपुर को रैंकिंग में प्रथम स्थान मिला है। दिसंबर में जिले को 93.50 रैंक मिली है, जबकि नवंबर में 92.14 अंकों और अक्टूबर में 92.28 अंकों के साथ जिला प्रथम स्थान पर रहा था।

दिसंबर में यूपी 112 परियोजना में 91.37 अंक पाकर संभल ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। जबकि मुरादाबाद 85.55 अंकों के साथ 23वें नंबर पर रहा। अमरोहा ने 84.86 अंकों के साथ 31वां स्थान प्राप्त किया है।

पुलिस अधीक्षक विद्या सागर मिश्र ने लगातार प्रथम रहने पर पुलिस टीम को बधाई देकर उत्साह बढ़ाया है। कहा कि यह पूरी टीम के समर्पण का फल है।

उन्होंने टीम से इसी प्रकार निरंतरता के साथ सेवाएं प्रदान करने के निर्देश दिए। एसपी ने बताया कि परियोजना यूपी 112 में सितंबर-2024 से लगातार जनपद रामपुर प्रथम स्थान पर आ रहा है।

जिले में 51 वाहन यूपी 112 में चल रहे हैं। इनमें 15 पल्सर बाइक, 36 चार पहिया वाहन (स्कार्पियो, इनोवा, बोलेरो) संचालित हैं। इस रैंकिंग सिस्टम में मुख्य तौर पर सभी पीआरवी का रिस्पांस टाइम महत्वपूर्ण रहता है।

