पीपली वन का अस्तित्व खतरे में: 4 महीने में 7 अधिकारियों पर गाज, फिर भी बेखौफ हैं लकड़ी तस्कर

संवाद सहयोगी, जागरण, स्वार। पीपली वन में खैर के पेड़ों का अवैध कटान नहीं नहीं रुक रहा है। इसके चलते विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई भी हो रही है। अब एक माह पहले ही आए वन रेंजर सुरेश जोशी हटा दिए गए हैं। उन्हें सहारनपुर भेजा गया है। जबकि बरेली के विजय कुमार गौतम को सलारपुर रेंज की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

अवैध कटान की शिकायतों के बाद वन कर्मी से लेकर वन रेंजर पर कार्रवाई भी हो चुकी है। इससे पूर्व सलारपुर सेक्शन में लगातार मिल रही अवैध कटान की शिकायतों पर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की थी। आफिस इंचार्ज एवं सलारपुर सेक्शन प्रभारी डिप्टी रेंजर कुंदन सिंह भंडारी को डीएफओ ने तत्काल प्रभाव से पद से हटाकर जिला मुख्यालय पर अटैच कर दिया था।

पीपली वन क्षेत्र में खैर के पेड़ों का अवैध कटान नहीं रुक रहा है। सुधार न होने पर विभाग ने एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है। थाना मिलकखानम क्षेत्र में फैला हजारों हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैले पीपली वन का अस्तित्व सिमटता जा रहा है। चार माह में दो रेंजर, दो डिप्टी रेंजर, एक वन दारोगा समेत तीन वन रक्षकों के खिलाफ विभाग कार्रवाई भी कर चुका है।

डिप्टी रेंजर कुंदन सिंह भंडारी का पीपली वन का कार्यकाल लगभग 10 साल का हो चुका है। वन दारोगा से लेकर डिप्टी रेंजर और आठ माह कार्यवाहक रेंजर के रूप में भी सलारपुर में रह चुके हैं। फिलहाल 2022 से सलारपुर आफिस इंचार्ज, सेक्शन प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे थे। डिप्टी रेंजर की क्षेत्र में लगातार अवैध कटान की शिकायतें उच्चाधिकारियों को पहुंच रही थीं।

वन अधिकारियों ने शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए डिप्टी रेंजर को बिना कार्रवाई किये ही जिला मुख्यालय अटैच किया है। इसके बाद धर्मेन्द्र कोयली को सलारपुर रेंज का कार्यवाहक रेंजर नियुक्त किया था लेकिन मात्र एक सप्ताह ही जिम्मेदारी संभाल पाये थे। उनकी जगह मुरादाबाद से आये वन रेंजर सुरेश जोशी को सलारपुर का रेंजर बनाया गया था लेकिन मात्र वह भी एक माह ही पीपली वन में टीक पाए हैं। उन्हें सहानपुर भेज दिया गया है।

चार माह में रेंजर समेत दो डिप्टी रेंजर व तीन वन कर्मियों पर हुई कार्रवाई पीपली वन रेंज से हुए सस्पेंड वन कर्मचारियों की अधिकारियों ने जांच तो शुरू कर दी थी। लेकिन इन सभी कर्मियों के खिलाफ जांच ठंडे बस्ते में पड़ गई है। वन रेंजर मुजाहिद हुसैन ने सलारपुर रेंज में तस्करों के साथ फर्जी मुठभेड़ की घटना दिखाई थी। जिसकी जांच के बाद उन्हें निलंबित कर दिया था।

इसके बाद आफिस इंचार्ज और डिप्टी रेंजर कुंदन सिंह भंडारी की बीट में अवैध कटान की शिकायतों को लेकर निलंबित कर रामपुर अटैच किया गया था। सलारपुर रेंज से सस्पेंड हुए रेंजर मुजाहिद हुसैन और डिप्टी रेंजर कुलदीप सिंह की जांच मुरादाबाद के वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं।