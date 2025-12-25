रामपुर: भमरौआ के पातालेश्वर महादेव मंदिर का होगा पर्यटन विकास,1.1 करोड़ रुपये स्वीकृत
उत्तर प्रदेश के रामपुर में भमरौआ स्थित पातालेश्वर महादेव मंदिर का पर्यटन विकास होगा। प्रदेश सरकार ने इसके लिए 1.1 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। पर्यटन ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रामपुर। भमरौआ के पातालेश्वर महादेव मंदिर का पर्यटन विकास होगा। जनपद के ऐतिहासिक व प्रमुख मंदिरों में इसकी गिनती होती है। इसके विशेष महत्व को देखते हुए ही प्रदेश के पर्यटन विभाग ने इसका प्रस्ताव प्रदेश शासन को भेजा था। शासन ने मंदिर के पर्यटन विकास के लिए 1.1 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। जल्दी कार्य शुरु कराने की तैयारी है। इस बजट से पर्यटन विभाग मंदिर में विकास कार्य कराने की तैयारी में जुट गया है।
पनवडिया से करीब चार-पांच किमी दूर स्थित ऐतिहासिक महत्व वाला यह मंदिर पर्यटन विभाग के लिए विशेष मायने रखता है। इसी उद्देश्य से विभाग ने इसके विकास का खाका तैयार किया था ताकि मंदिर का भव्य स्वरुप विकसित करने के साथ वहां उसके विकास से जुड़े अन्य कार्य भी कराए जा सके। जिससे मंदिर की भव्यता के साथ सुविधाएं और बेहतर हो सकें।
वहां महादेव के दर्शन व घूमने को पहुंचने वाले भक्तों को अपनी आकर्षित करता रहे। इसी आशय मंदिर का भ्रमण करने व ऐतिहासिक महत्व समझने के बाद पर्यटन विभाग के द्वारा जिला प्रशासन के माध्यम से प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। शासन स्तर से इसे स्वीकृति प्रदान करने के साथ ही पर्यटन विकास कार्य को 1.1 करोड़ रुपया जारी भी कर दिया गया है।
ऐतिहासिक महत्व वाले भमरौआ के महादेव मंदिर के पर्यटन विकास से जुड़े कार्य कराने का स्वीकृति प्राप्त हुई है। संबंधित कार्य कराए जाने को टेंडर जारी करने के लिए विभाग के उच्चाधिकारियों को अनुरोध पत्र भेजा गया है। अन्य विभागीय तैयारी भी शुरु कर दी गई है ताकि संबंधित विकास के कार्य शुरु कराएं जा सकें।
-मनीषा राना,सूचना प्रचार अधिकारी पर्यटन विभाग।
