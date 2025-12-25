रामपुर: भमरौआ के पातालेश्वर महादेव मंदिर का होगा पर्यटन विकास,1.1 करोड़ रुपये स्वीकृत

जागरण संवाददाता, रामपुर। भमरौआ के पातालेश्वर महादेव मंदिर का पर्यटन विकास होगा। जनपद के ऐतिहासिक व प्रमुख मंदिरों में इसकी गिनती होती है। इसके विशेष महत्व को देखते हुए ही प्रदेश के पर्यटन विभाग ने इसका प्रस्ताव प्रदेश शासन को भेजा था। शासन ने मंदिर के पर्यटन विकास के लिए 1.1 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। जल्दी कार्य शुरु कराने की तैयारी है। इस बजट से पर्यटन विभाग मंदिर में विकास कार्य कराने की तैयारी में जुट गया है।

