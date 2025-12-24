विदेश भेजने के नाम पर साढ़े सात लाख की ठगी, आरोपियों ने मारपीट कर दी जान से मारने की धमकी

आरोपितों ने मारपीट कर दी जान से मारने की धमकी संवाद सहयोगी, टांडा। विदेश भेजने के नाम पर तीन दोस्तों से साढ़े सात लाख रुपये की ठगी की। रकम वापसी की मांग पर मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। एसपी के आदेश से छह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।

क्षेत्र के गांव बिचपुरी निवासी तेजपाल का आरोप है कि गांव के ही हाजी नासिर आदि ने उसे व उसके दोस्तों मनीष तथा विजेंदर को नौकरी के लिए अर्मेनिया भेजने के लिए बात की थी। इन तीनों व्यक्तियों से वीजा, टिकट आदि के लिए प्रत्येक से ढाई लाख रुपये तय हुए। जुलाई से दिसंबर के बीच फोनपे, कैश और विभिन्न खातों के माध्यम से उन्होंने कुल रकम साढ़े सात लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए।

13 दिसंबर की टिकट और वीजा कराकर दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट भेज दिया। वह जब जाने के लिए पासपोर्ट, कागजात आदि लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे तो, एयरपोर्ट पर जांच में फर्जी टूरिस्ट वीजा तथा टिकट रूस के निकले। जब उन्होंने शिकायत कर पैसे वापस मांगे, तो 15 दिसंबर को नदीम व उसके साथ कुछ लोग उनके घर पहुंचे।

आरोपितों ने कहा कि उन्हें धोखा देकर हाजी नासिर रकम लेकर सऊदी अरब भाग गया है। रकम वापसी का दबाव बनाने पर आरोपितों ने गाली गलौच करते हुए मारपीट की और जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। थाने में शिकायत की तो कोई कार्रवाई नहीं हुई।