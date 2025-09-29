रामपुर के स्वार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आपत्तिजनक फोटो वायरल करने के आरोप में इरफान अली नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उसके कब्जे से मोबाइल फोन बरामद किया है और मामला दर्ज कर लिया है। एक अन्य मामले में किशोरी से छेड़छाड़ के आरोप में फरार चल रहे नाजिम को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

संवाद सहयोगी, स्वार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर एडिटिंग कर आपत्तिजनक स्थिति में वायरल करने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद हिंदू समुदाय के लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कोतवाली क्षेत्र के गांव बिजारखाता निवासी इरफान अली ने इंटरनेट मीडिया पर वायरल किया था। पुलिस ने उसके कब्जे से वह मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है, जिससे मुख्यमंत्री का फोटो वायरल किया गया था। पुलिस ने इस मामले में दारोगा अंकित कुमार की ओर से रिपोर्ट दर्ज की है। साथ ही आरोपित के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए उसका चालान कर दिया।

कोतवाल प्रदीप कुमार मलिक ने बताया कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या नफरत फैलाने वाली किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में फरार चल रहा आरोपित गिरफ्तार उधर, किशोरी के साथ छेड़छाड़ के मामले में फरार चल रहे आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपित का पॉक्सो एक्ट सहित अन्य संबंधित धाराओं में चालान कर दिया है।

कोतवाली क्षेत्र के गांव मिलक नौखरीद निवासी एक किसान ने थाना टांडा क्षेत्र के गांव शहपुरा के पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि उक्त लोग उसके घर में घुस आए थे और मारपीट करते हुए उसकी किशोरी से छेड़छाड़ की थी। इस मामले में नामजद आरोपितों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की थी।