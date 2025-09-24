Language
    प्रेमी की शादी रुकवाने के ल‍िए युवती ने पुलिस से लगाई गुहार, कहा- कोर्ट का फैसला आने तक...

    By Jagran News Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 07:14 PM (IST)

    मिलक में एक युवती ने युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। युवती ने युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है और अदालत में मुकदमा चल रहा है। इस बीच युवती को युवक की शादी का कार्ड मिला जिसके बाद उसने पुलिस अधीक्षक से शादी रुकवाने की गुहार लगाई है।

    प्रेमी की शादी रुकवाने को युवती ने पुलिस से लगाई गुहार।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    संवाद सहयोगी, मिलक। युवक ने पहले युवती से प्यार किया फिर उसके साथ शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाएं। कुछ दिनों बाद युवक ने शादी करने से इनकार कर दिया। युवती ने युवक के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करा दी। अदालत में मुकदमा चल ही रहा था कि इसी दौरान पीड़िता के हाथ युवक की शादी का कार्ड हाथ लगा, जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर अदालत का फैसला आने तक युवक की शादी रुकवाने की मांग की।

    कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती बरेली के एक अस्पताल में काम करती है। अस्पताल में उसके गांव के समीप दूसरे गांव के रहने वाले युवक का आना-जाना था। युवक दवाई की कंपनी में एमआर है। पुलिस अधीक्षक को भेजे शिकायत पत्र में युवती ने लिखा कि युवक अक्सर अस्पताल में आता जाता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात युवक से हुई।

    युवक ने उसे अपने प्रेमजाल में फांस लिया। एक दिन युवक उसे अपने कमरे पर ले गया और नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसने युवक से शादी करने के लिए कहा। लेकिन युवक ने शादी से इंकार कर दिया।उसने युवक के खिलाफ दुष्कर्म आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई। मुकदमा अदालत में चल रहा है। युवक अब किसी दूसरी युवती से विवाह कर रहा है।

    युवक के विवाह का कार्ड उसे मिला। जिस लड़की से युवक की शादी होने वाली है उसे और उसके स्वजन को युवक की करतूत के विषय में बताया। आरोप लगाया कि लड़की और उसके स्वजन ने उसे गालियां दी और फैसला न करने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से अदालत का फैसला आने तक दो अक्टूबर को होने वाली युवक की शादी को रोके जाने की गुहार लगाई।

