'हम बिकाऊ माल नहीं...', BSP में जाने के सवाल पर आजम खां की दो टूक; अखिलेश यादव के सवाल पर दिखे तीखे तेवर

सीतापुर जेल से छूटने के बाद आजम खां ने बसपा में शामिल होने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि वे बिकाऊ माल नहीं हैं। उन्होंने अखिलेश यादव के साथ संभावित सुलह पर भी संदेह जताया और कहा कि उन्हें मुकदमों की वापसी की नौबत नहीं आने देंगे। आजम ने रामपुर से सैफई के बीच सब कुछ ठीक होने के सवाल पर कहा कि आप लोग आग न लगाएं।

जागरण संवाददाता, रामपुर। सीतापुर जेल से छूटने के 24 घंटे बाद बुधवार शाम मीडिया के सामने आए पूर्व मंत्री व सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां ने बसपा में शामिल होने के सवाल पर कहा कि हमारे पास एक चरित्र नाम की चीज है, हम बिकाऊ माल नहीं है, यह हमने साबित कर दिया है।

हालांकि सपा मुखिया अखिलेश यादव को लेकर भी उनके बयानों में तल्खी नजर आई। उनसे पूछा गया कि अखिलेश यादव ने कहा है कि उनकी सरकार आने पर वह सारे मुकदमे वापस ले लेंगे। इस पर आजम ने कहा कि इसकी नौबत नहीं आएगी।