'आजम से कुछ ऐसा बोलवा देंगे कि...', राकेश टिकैत के बयान ने चढ़ाया सियासी पारा

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि 23 महीने बाद आजम खान जेल से बाहर आए हैं। भाजपा सरकार उन पर फिर मुकदमे लगा सकती है। यह सरकार बहुत खतरनाक है।

सरकार चाहती है कि आजम खान जेल में रहे और विपक्ष चाहता है वह बाहर रहें। बाहर रहने पर आजम से कुछ ना कुछ ऐसा बोलवा देंगे कि फिर से उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। इससे तो बेहतर है कि वह जेल में ही रहें। आजम खान को भी संयम प्रार्थना चाहिए।