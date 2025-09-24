Language
    'आजम से कुछ ऐसा बोलवा देंगे कि...', राकेश टिकैत के बयान ने चढ़ाया सियासी पारा

    By Jagran News Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 03:50 PM (IST)

    भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि आज़म खान 23 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं पर भाजपा सरकार उन पर फिर मुकदमे लगा सकती है। सरकार चाहती है कि आज़म खान जेल में रहें। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा। गन्ने का भुगतान सरकार को समय से करना चाहिए।

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि 23 महीने बाद आजम खान जेल से बाहर आए हैं। भाजपा सरकार उन पर फिर मुकदमे लगा सकती है। यह सरकार बहुत खतरनाक है।

    सरकार चाहती है कि आजम खान जेल में रहे और विपक्ष चाहता है वह बाहर रहें। बाहर रहने पर आजम से कुछ ना कुछ ऐसा बोलवा देंगे कि फिर से उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। इससे तो बेहतर है कि वह जेल में ही रहें। आजम खान को भी संयम प्रार्थना चाहिए।

    कोई ऐसी बात ना बोले जिससे सरकार को फिर उन पर कार्रवाई करने का मौका मिले। कहा कि किसानों की समस्याओं के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा।

    गन्ने का भुगतान सरकार को समय से करना चाहिए ताकि किसानों के बच्चे भी पढ़ लिखकर अच्छा जीवन व्यतीत करें। किसान विकास के लिए अपनी जमीन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सर्किल रेट बढ़ाए जाने चाहिए। मुरादाबाद में आंबेडकर पार्क में आयोजित जनसभा में उन्होंने यह बातें कहीं।