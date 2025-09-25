Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रामपुर में निर्माणाधीन बाईपास पर मिला दिव्यांग का क्षत-विक्षत शव, जांच में जुटी पुल‍िस

    By Jagran News Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 09:04 PM (IST)

    उत्तराखंड सीमा के पास निर्माणाधीन बाईपास पर एक दिव्यांग व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। चेहरा कुचला होने से हत्या की आशंका है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और शिनाख्त की जा रही है। घटनास्थल पर एक स्कूटी और हेलमेट भी मिला है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और परिजनों की शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी।

    prefferd source google
    Hero Image
    निर्माणाधीन बाइपास पर मिला दिव्यांग का क्षत-विक्षत शव।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    संवाद सहयोगी, बिलासपुर। उत्तराखंड से सटे इलाके में निर्माणाधीन बाइपास पर दिव्यांग व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक का चेहरा कुचला हुआ था, जिस कारण उसकी हत्या की आशंका व्यक्त की जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। साथ ही उसकी शिनाख्त कराने का भी प्रयास कर रही है। वहीं फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच के लिए नमूने एकत्र कर लिए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुरुवार को पुलिस को उत्तराखंड बार्डर से सटे क्षेत्र के गांव इंदरपुर से होकर गुजर रहे निर्माणधीन काशीपुर-किच्छा बाइपास पर किसी दिव्यांग व्यक्ति का शव पड़ा होने की सूचना मिली। इस पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। फारेंसिक टीम भी आ गई। वहां लोगों की भारी भीड़ एकत्र हो गई। शव के पास एक स्कूटी और एक हेलमेट भी पड़ा हुआ था।

    शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई स्पष्ट पहचान नहीं बता सका। कुछ लोगों ने बताया कि मृतक उत्तराखंड के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के मुहल्ला खेड़ा की गांधी कालोनी का रहने वाला राजू है। पुलिस इस आधार पर मृतक के स्वजन को खोजने का प्रयास करती रही। लेकिन पुलिस को अभी तक स्वजन की जानकारी नहीं मिल सकी है।

    प्रभारी निरीक्षक बलवान सिंह ने प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका से इंकार किया है। उनका कहना है कि पोस्टमार्टम व फारेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा। शिनाख्त के बाद स्वजन की तहरीर मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

    यह भी पढ़ें- ई-रिक्शा में टक्कर मारकर भागे कंटेनर की चपेट में आने से महिला और मासूम की मौत, दो की हालत गंभीर