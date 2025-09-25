उत्तराखंड सीमा के पास निर्माणाधीन बाईपास पर एक दिव्यांग व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। चेहरा कुचला होने से हत्या की आशंका है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और शिनाख्त की जा रही है। घटनास्थल पर एक स्कूटी और हेलमेट भी मिला है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और परिजनों की शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी।

संवाद सहयोगी, बिलासपुर। उत्तराखंड से सटे इलाके में निर्माणाधीन बाइपास पर दिव्यांग व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक का चेहरा कुचला हुआ था, जिस कारण उसकी हत्या की आशंका व्यक्त की जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। साथ ही उसकी शिनाख्त कराने का भी प्रयास कर रही है। वहीं फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच के लिए नमूने एकत्र कर लिए हैं।

गुरुवार को पुलिस को उत्तराखंड बार्डर से सटे क्षेत्र के गांव इंदरपुर से होकर गुजर रहे निर्माणधीन काशीपुर-किच्छा बाइपास पर किसी दिव्यांग व्यक्ति का शव पड़ा होने की सूचना मिली। इस पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। फारेंसिक टीम भी आ गई। वहां लोगों की भारी भीड़ एकत्र हो गई। शव के पास एक स्कूटी और एक हेलमेट भी पड़ा हुआ था।

शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई स्पष्ट पहचान नहीं बता सका। कुछ लोगों ने बताया कि मृतक उत्तराखंड के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के मुहल्ला खेड़ा की गांधी कालोनी का रहने वाला राजू है। पुलिस इस आधार पर मृतक के स्वजन को खोजने का प्रयास करती रही। लेकिन पुलिस को अभी तक स्वजन की जानकारी नहीं मिल सकी है।