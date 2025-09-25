ई-रिक्शा में टक्कर मारकर भागे कंटेनर की चपेट में आने से महिला और मासूम की मौत, दो की हालत गंभीर

रामपुर के सैफ़नी में एक कंटेनर ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी जिससे एक महिला और बच्चे की मौत हो गई तथा दो घायल हो गए। नंदगांव का परिवार शादी से लौट रहा था जब बस स्टैंड पर यह हादसा हुआ। पुलिस ने कंटेनर जब्त कर लिया है चालक फरार है। घायलों को अस्पताल पहुँचाया गया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

संवाद सूत्र, सैफनी (रामपुर)। क्षेत्र में गुरुवार देर शाम सड़क किनारे खड़े ई-रिक्शा को कंटेनर ने टक्कर मार दी। इससे ई-रिक्शा में सवार महिला और मासूम की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने कंटेनर को कब्जे में ले लिया है जबकि, चालक फरार हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शाहबाद थाना क्षेत्र के नंदगांव निवासी एक ही परिवार के कुछ लोग ई-रिक्शा में सवार होकर कुंदरकी थाना क्षेत्र के पीतपुर गांव में शादी समारोह से लौट रहे थे। जब ई-रिक्शा नगर में बस स्टैंड पर रुका। तभी बिलारी की ओर से आ रहे कंटेनर ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी। इससे ई-रिक्शा में सवार लोग उछल कर सड़क पर जा गिरे। टक्कर लगने के बाद चालक ने कंटेनर दौड़ा दिया।