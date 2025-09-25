Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ई-रिक्शा में टक्कर मारकर भागे कंटेनर की चपेट में आने से महिला और मासूम की मौत, दो की हालत गंभीर

    By Jagran News Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 08:47 PM (IST)

    रामपुर के सैफ़नी में एक कंटेनर ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी जिससे एक महिला और बच्चे की मौत हो गई तथा दो घायल हो गए। नंदगांव का परिवार शादी से लौट रहा था जब बस स्टैंड पर यह हादसा हुआ। पुलिस ने कंटेनर जब्त कर लिया है चालक फरार है। घायलों को अस्पताल पहुँचाया गया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

    prefferd source google
    Hero Image
    सैफनी में हुए हादसे के बाद मौके पर जमा भीड़।- जागरण

    संवाद सूत्र, सैफनी (रामपुर)। क्षेत्र में गुरुवार देर शाम सड़क किनारे खड़े ई-रिक्शा को कंटेनर ने टक्कर मार दी। इससे ई-रिक्शा में सवार महिला और मासूम की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने कंटेनर को कब्जे में ले लिया है जबकि, चालक फरार हो गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शाहबाद थाना क्षेत्र के नंदगांव निवासी एक ही परिवार के कुछ लोग ई-रिक्शा में सवार होकर कुंदरकी थाना क्षेत्र के पीतपुर गांव में शादी समारोह से लौट रहे थे। जब ई-रिक्शा नगर में बस स्टैंड पर रुका। तभी बिलारी की ओर से आ रहे कंटेनर ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी। इससे ई-रिक्शा में सवार लोग उछल कर सड़क पर जा गिरे। टक्कर लगने के बाद चालक ने कंटेनर दौड़ा दिया।

    इससे सलमा पत्नी आशिक और तीन वर्षीय बच्चा कामिल पुत्र सद्दाम की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि ई-रिक्शा में सवार डाला व रिक्शा चालक इरफान घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर घायलों को एम्बुलेंस से सीएचसी भिजवाया। मौके पर भीड़ लगी हुई है।

    यह भी पढ़ें- आजम खान के खिलाफ यतीमखाना प्रकरण में अभियोजन ने गवाह से की जिरह, अब 29 सितंबर को होगी सुनवाई