ई-रिक्शा में टक्कर मारकर भागे कंटेनर की चपेट में आने से महिला और मासूम की मौत, दो की हालत गंभीर

संवाद सूत्र, सैफनी (रामपुर)। क्षेत्र में गुरुवार देर शाम सड़क किनारे खड़े ई-रिक्शा को कंटेनर ने टक्कर मार दी। इससे ई-रिक्शा में सवार महिला और मासूम की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने कंटेनर को कब्जे में ले लिया है जबकि, चालक फरार हो गया।
शाहबाद थाना क्षेत्र के नंदगांव निवासी एक ही परिवार के कुछ लोग ई-रिक्शा में सवार होकर कुंदरकी थाना क्षेत्र के पीतपुर गांव में शादी समारोह से लौट रहे थे। जब ई-रिक्शा नगर में बस स्टैंड पर रुका। तभी बिलारी की ओर से आ रहे कंटेनर ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी। इससे ई-रिक्शा में सवार लोग उछल कर सड़क पर जा गिरे। टक्कर लगने के बाद चालक ने कंटेनर दौड़ा दिया।
इससे सलमा पत्नी आशिक और तीन वर्षीय बच्चा कामिल पुत्र सद्दाम की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि ई-रिक्शा में सवार डाला व रिक्शा चालक इरफान घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर घायलों को एम्बुलेंस से सीएचसी भिजवाया। मौके पर भीड़ लगी हुई है।
